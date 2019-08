Giulia Salemi scartata da Uomini e Donne/ “La redazione ha deciso così perché..”

Per settimane si è parlato di lei come la possibile nuova tronista di Uomini e Donne, eppure le anticipazioni della nuova registrazione del trono Classico hanno svelato che no, Giulia Salemi non è sul trono. L’ex di Francesco Monte sarebbe stata “scartata” e le motivazioni le rivela il settimanale Spy nel numero in edicola. Pare che la redazione abbia deciso di puntare su due ragazze acqua e sapone e, dunque, non su un volto già così noto come quello di Giulia Salemi. Una delusione per chi sperava di vederla sul noto trono rosso, proprio lei che con un tronista c’è stata e proprio di recente. D’altronde, la Salemi avrebbe preso questa decisione dopo la rottura con Francesco Monte, oggi felicemente fidanzato con Isabella De Candia. Ma se il trono non è arrivato, Giulia potrebbe comunque aver trovato l’amore.

Giulia Salemi e Marco Ferri: ecco come si sono conosciuti

Negli ultimi giorni si parla infatti di una liason nata tra la Salemi e Marco Ferri, che il pubblico ha imparato a conoscere nella sua avventura all’Isola dei Famosi 2018. È sempre il settimanale Spy a svelare che i due si sarebbero conosciuti in vacanza dove, insieme ad altri amici, avrebbero condiviso lo stesso tetto. Da qui la scintilla scoccata tra i due che avrebbe fatto nascere la conoscenza ancora in atto oggi. Conoscenza per la quale Marco Ferri avrebbe deciso di lasciare l’agenzia del fratello di Francesco Monte, nella quale aveva fatto il suo ingresso dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. Gesto fatto proprio per Giulia? Difficile dirlo, al momento i fan attendono solo la conferma di questa relazione dai diretti interessati.

