Giulia Salemi/ Scontro con Elisabetta Gregoraci e lacrime con Dayane Mello…

Giulia Salemi eliminata al Grande Fratello Vip 2020?

Giulia Salemi è ancora un po’ in bilico in questo Grande Fratello vip 2020 e a peggiorare le cose ci ha pensato l’arrivo della nomination che la vede al televoto anche contro Elisabetta Gregoraci, la sua peggior accusatrice. Le due continuano a litigare come ‘signore al mercato’, secondo Maurizio Costanzo, e tutto per i famosi messaggi che la influencer avrebbe mandato insistentemente a Flavio Briatore proprio sul finire nel matrimonio con la calabrese. Secondo alcuni ci sono cose che quest’ultima non direbbe mai in tv e questo non fa capire bene la presunta gravità delle cose che sono successe. Cosa ha fatto di così grave Giualia Salemi? Per alcuni ci ha provato con Flavio Briatore magari per qualche ospitata non solo in Sardegna ma anche negli altri suoi locali e alberghi sparsi in tutto il mondo, mentre per altri avrebbe solo cercato di instaurare un rapporto di lavoro come avrebbero fatto tutti. In settimana le due hanno avuto modo di litigare ancora ma solo nelle ultime ore hanno deciso di sedersi da sole e parlare dell’accaduto. Il loro è stato un confronto pacato in cui però si è risolto poco visto che alla fine l’argomento clou non è stato trattato e mentre la Gregoraci si è detta un po’ delusa dal fatto che lei abbia parlato con tutti tranne che con lei, la Salemi le ha consigliato di accettare le critiche costruttive e di non farne un caso.

Giulia Salemi in lacrime ripensando alla sua vita

Per Giulia Salemi c’è stato anche posto per la lacrime soprattutto quando ha pensato alla madre che ha lasciato fuori dalla casa del Grande Fratello vip 2020 e anche quando ha ripensato alla sua vita ammettendo di aver finto tante volte di essere felice quando in realtà non lo era. A consolarla ci ha pensato Dayane Mello, con la quale ha davvero legato tanto in questi giorni tra balli e confidenze, che le consiglia di vivere fino in fondo questo dolore per poi lasciarselo alle spalle una volta per tutte. Giulia poi continua dicendo che tutti hanno problemi, lo sa bene, ma arrivata a questo punto vorrebbe solo un po’ di leggerezza e non più un continuo peso da portarsi dietro. Arriverà anche per lei questo momento tanto cercato?



