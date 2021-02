Giulia Salemi “Sei falsa, mi hai tradito!”/ Duro scontro con Dayane e Pierpaolo Pretelli per…

Giulia Salemi scontro con Dayane Mello: “Sei falsa, mi hai tradito!”

Giulia Salemi è davvero delusa da quello che è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020. La bella influencer è finita in nomination ma il punto centrale, almeno a suo dire, è il comportamento notato nelle persone che credeva amiche a cominciare da Dayane Mello. Proprio con la brasiliana continua il rapporto di alti e bassi e anche nei giorni scorsi, subito dopo la diretta di venerdì, le due hanno finito col discutere. In particolare, la brasiliana ha preso la parola cercando di chiarire subito i fatti ammettendo che quello che ha fatto può sembrare un tradimento ma non lo è e che ha deciso di fare il suo nome solo per tutelare persone come Carlotta e Samantha, sue amiche per lei sempre presenti, e fare andare in nomination una quarta persona.

Il suo ragionamento parte dal presupposto che Maria Teresa Ruta non rischia di uscire e quindi per non nominare di nuovo lei e farla rimanere male, ha preferito ripiegare su Giulia. Dal canto suo la Salemi attacca accusandola di avere la coda di paglia e di voler chiarire una cosa di cui non c’è bisogno visto che ormai da un mese non la tiene più in considerazione come prima. A questo punto i toni si alzano e Dayane prova ad alzare la voce per sovrastare Giulia che, dal canto suo, la accusa di averla tradita e che se un tempo ci rimaneva male per le sue macchinazioni adesso se le fa scivolare addosso e lo stesso farà ora. Poi taglia di netto la discussione rimandando tutto a tempi migliori quando ci sarà calma e si potrà parlare da persone civili.

Scontro con Pierpaolo Pretelli dopo l’incontro con Elisabetta Gregoraci

Il fine settimana per Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020 è stato un po’ movimentato soprattutto per una serie di liti e non solo quella con Dayane Mello ma anche per il chiarimento avuto con Carlotta & C. alle quali ha dovuto spiegare la nomination fatta ai danni di quest’ultima. Alla fine l’influencer si è detta stanca di dover sempre spiegare il suo comportamento e dare conto di quello che fa e così sembra pronta davvero ad andare avanti come un treno anche quando si tratta di Pierpaolo Pretelli con il quale le discussioni non sono mancate. Proprio dopo la puntata di venerdì scorso, dopo che l’ex velino ha avuto modo di incontrare Elisabetta Gregoraci, Giulia gli ha fatto notare che i suoi occhi brillavano, ma dopo le spiegazioni di lui, che ha sminuito di nuovo tutto, tra i due sembrava essere tornata la pace in nome dei festeggiamenti per la finale ottenuta dal vippone. Le cose poi sono di nuovo peggiorate una volta in lavatrice visto che lui ha atteso per un’ora l’arrivo della sua amata intenta a litigare con Dayane e poi consolare Andrea Zenga. I due si sono lasciati andare ad accuse reciproche fino a che lui non l’ha baciata lavando via tutto. Ma siamo sicuri che queste questioni irrisolte alla fine non esploderanno?



