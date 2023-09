Giulia Salemi sfila sul red carpet di Venezia 2023 / Prima le critiche per l’abito, poi la sorpresa

Giulia Salemi sorprende al Festival di Venezia 2023

Giulia Salemi torna a sfilare sul red carpet del Festival di Venezia 2023 e lo fa accompagnata dal fidanzato Pierpaolo Pretelli regalando momenti magici ai fan. Bellissimi ed elegantissimi, Giulia e Pierpaolo hanno conquistato i flash dei fotografi presenti. Tuttavia, prima di arrivare sul red carpet e mostrare l’abito, la Salemi è stata travolta dalle critiche per il look scelto per il suo arrivo. Per non svelare subito l’abito indossato per il red carpet, infatti, l’influencer ha indossato un ampio e vistoso copriabito bianco che ha nascosto alla perfezione tutti i dettagli del vestito.

Inizialmente, tuttavia, qualcuno ha scambiato sui social il copriabito per il vestito da red carpet facendo piovere sulla Salemi diverse critiche. Critiche che, poi, sono venute meno quando Giulia ha aperto il copriabito mostrando il vero vestito che ha esaltato la sua bellezza.

Giulia Salemi incanta con il vero abito a Venezia 2023

Per il red carpet del Festival di Venezia 2023, Giulia Salemi ha indossato un abito di Georges Hobeika, stilista libanese d’alta moda dai colori tenui e pastello. L’abito monospalla presenta anche uno spacco ed è impreziosito da piume e cristalli mentre sulla parte posteriore presenta delle trasparenze. “Spoiler… non è come sembra, c’è la sorpresa… abbiate fiducia”, aveva cinguettato su Twitter Matteo Evandro, amico e stylist di Giulia Salemi dopo le critiche per il soprabito bianco.

E, in effetti, così è accaduto. Giulia, infatti, con il vestito con cui ha sfilato sul red carpet ha incantato tutti così come Pierpaolo Pretelli che l’ha accompagnata indossando un elegantissimo smoking scuro.

