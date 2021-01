Giulia Salemi/ Si confida con Pierpaolo Pretelli: “Posso dedicarmi alla famiglia”

Ieri pomeriggio, nella casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso un po’ di tempo in giardino raccontandosi alcuni episodi del loro passato: “Sono cresciuta prima della mia età, avendo dovuto fare la donna prima delle amiche, ho frequentato persone più grandi di me anche perché ne ero affascinata. Però mi sono persa la bellezza di stare con i miei coetanei… Mia mamma mi ha fatto crescere con l’idea di non perdere tempo”, ha confessato l’influencer italo-persiana. “Non affronto più la vita come una mocciosa, mi spaventa meno tutto. Ho una maggiore consapevolezza”, ha aggiunto con una punta di orgoglio. Pierpaolo Pretelli, invece, ha parlato delle sue relazioni passate: “Sono sempre stato con ragazze più grandi, anche Ariadna ha quattro anni più di me. Mia madre dice che sono nato vecchio”, ha scherzato l’ex velino.

Giulia Salemi: “Voglio serenità”

Giulia Salemi ha rassicurato Pierpaolo Pretelli: “Non è vero, non sei vecchio sei solo cresciuto prima come me. Hai avuto molte responsabilità, io non sarei mai riuscita a diventare genitore così presto“. Ricordiamo che nel 2017, l’ex velino è diventato padre di Leonardo, nato dalla sua relazione con Ariadna Romero. Da parte sua Giulia Salemi ha espresso il desiderio di mettere radici: “Adesso che inizio a crescere, sto cambiando le mie priorità e inizio a pensare al futuro. Ora ho una tranquillità psicologica ed economica, posso pensare di dedicarmi alla famiglia, voglio serenità”. I due ragazzi sembrano sempre più affiatati: “Amo ridere con te”, ha detto Pierpaolo a Giulia. La ragazza avrebbe confidato ad Andrea Zelletta i suoi sentimenti per Pretelli, facendogli leggere la sua lettera di buoni propositi per il 2021.



