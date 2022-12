Giulia Salemi “Signorini? All’inizio non mi sopportava”/ “Poi mi ha cambiato la vita”

Giulia Salemi e il rapporto con Alfonso Signorini

Giulia Salemi è una delle protagoniste della puntata serale del Grande Fratello Vip 2022. L’influencer, amatissima e seguitissima sui social, con il suo tablet, dà voce al popolo dei social leggendo i vari tweet su ciò che accade nella casa più famosa di Cinecittà. Un ruolo che le calza alla perfezione e che la sta rendendo sempre più popolare. A scegliere Giulia è stato proprio Alfonso Signorini il quale, tuttavia, inizialmente, non nutriva grande simpatia come ha raccontato la stessa Salemi nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 28 dicembre.

Giulia Salemi e Pierpaolo, brutto scherzo del GF Vip/ "Video per voi" ma è quello del bacio con la Gregoraci

“E’ una relazione che cresce conoscendosi. Mi ha confessato che, nel 2018, al mio primo GF Vip come concorrente, non mi sopportava. Due anni dopo mi ha richiamata e, adesso, mi ha voluta per i social. Lui osa, sperimenta, dà fiducia ai giovani: quanti hanno provato ad introdurre una postazione social e ci sono riusciti?”, ha detto la Salemi.

Alfonso Signorini, battuta a Giulia Salemi/ "Hai lividi alle ginocchia" Poi Sonia…

Giulia Salemi e il ringraziamento ad Alfonso Signorini

Le strade di Giulia Salemi e Alfonso Signorini si sono incrociate più volte. Dopo il primo Grande Fratello Vip da concorrente, Giulia è tornata nella casa di Cinecittà proprio su scelta di Signorini che, quest’anno, l’ha voluta al proprio fianco per un ruolo inedito. Oggi, il rapporto tra i due è sempre più speciale e la Salemi non nasconde di essere grata a Signorini per averle cambiato la vita permettendole, ad esempio, di farla rientrare nella casa come concorrente incontrando Pierpaolo con cui ha da poco festeggiato due anni d’amore.

Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ "Non faccio pronostici", nozze in vista?

“Ogni volta che Alfonso mi ha cercata la mia vita è cambiata: la prima volta come concorrente e ho conosciuto Pierpaolo, la seconda come voce dei social”, confessa la Salemi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA