Giulia Salemi/ “Sono single, odio gli uomini superficiali!”, e su mamma Fariba dice…

Giulia Salemi proprio in queste ore, ha conquistato tutti sfilando sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Nel frattempo, intervistata tra le pagine di Lei, si parla della sua classe e il suo modo di apparire come una ragazza d’altri tempi. Ed infatti la persiana, sogna di diventare un volto noto della tv ma anche di avere una famiglia con dei figli. La 26enne, esordisce svelando di avere moltissimi progetti per il futuro: “Ho tante idee che bollono in pentola. lo lavoro molto sui social con una serie di collaborazioni anche legate al mondo della moda. Ovviamente sogno di avere prima o poi un programma tutto mio, dove sperimentare anche una co-conduzione”. Al suo fianco sogna anche di avere un comico: “È una gran bella gavetta. A me piacciono Paolo Ruffini ed Enrico Papi”. Successivamente, l’ex fidanzata di Francesco Monte si dichiara ancora single: “Sì. Per una volta mi piacerebbe essere corteggiata. Odio gli uomini superficiali”.

Giulia Salemi: “Mamma Fariba? Rapporto altalenante!”

Di seguito Giulia Salemi, racconta pure il suo attuale rapporto con mamma Fariba. “Con mia madre ho un rapporto molto altalenante. Nel senso che è la donna più forte della mia vita. Però discutiamo spesso perché ha un carattere molto forte. A volte è invadente, mi vede ancora come la bambina piccola che deve proteggere e che deve guidare. Ma ormai sto diventando una donna e gliel’ho provato a far capire al “Grande Fratello Vip”. Inizio a fare le mie esperienze da sola. In generale devo crescere. Bisogna fare esperienza, anche sbagliando. Accetto i consigli, ma sono una donna che segue la sua strada da sola”. Successivamente, decide anche di fare un identikit della sua persona, qualora si dovesse presentare a qualcuno: “Sono una persona molto power, solare, cerco di prendere la vita col sorriso. Cerco di trasformare gli eventi negativi in positivi. Sono un po’ logorroica parlo tanto, sono un pochino permalosa”. E sulle esperienze in TV, tra Pechino e GF Vip, svela: “Grandi esperienze che mi porlo dentro, che mi hanno fatto crescere (…) Non puoi fingere H24. Tanto meno a “Pechino Express” dove esce la tua vera natura, esce lo spirito di sopravvivenza, esce l’umanità. A Pechino ho fatto un lavoro fisico, un lavoro dove ho capito e superato i miei limiti. E ho compreso la verità più assurda: che le persone meno hanno e più ti danno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA