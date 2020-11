Giulia Salemi/ Spina nel fianco di Elisabetta Gregoraci? Con Pierpaolo Pretelli…

Giulia Salemi star al Grande Fratello Vip 2020 grazie a Tommaso Zorzi?

Giulia Salemi si è salvata dalla nomination al Grande Fratello Vip 2020 e questo significa che questa sera non uscirà dalla casa anche se il rischio è sempre dietro l’angolo. La bella gieffina, alla sua seconda esperienza nella casa, è riuscita ad inserirsi molto bene nel gruppo soprattutto per via del suo amico Tommaso Zorzi che, però, potrebbe ancora riservarci delle sorprese per quello che riguarda il loro rapporto. Una bomba che scoppierà molto presto oppure no? Al momento sembra proprio di no visto che in questi giorni Giulia Salemi ha avuto modo di ridere, scherzare e giocare in casa grazie ad una festa romana nel fine settimana che le ha permesso di calarsi nei panni di una nobildonna da cui Pierpaolo Pretelli ha fatto fatica a staccare i suoi occhi. Il bel velino ha trovato nuova forza con l’arrivo di Giula Salemi e lui stesso ha ammesso di aver trovato una boccata di aria fresca con la sua entrata nella casa, la stessa che gli ha permesso di guardare con occhi diversi anche quello che lo legava ad Elisabetta Gregoraci.

Giulia Salemi sempre più vicina a Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020

In questi giorni, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono ritrovati in sauna per parlare di tutto questo ma, in particolare, il velino ha raccontato alla new entry del Grande Fratello Vip 2020, di aver passato l’inferno nel cucurio insieme a Selvaggia Roma. Proprio quest’ultima ha reso la sua esperienza un incubo perché insisteva di parlare del suo rapporto con Elisabetta anche quando le veniva chiesto esplicitamente di non insistere. Giulia Salemi però lo ferma subito ammettendo che Selvaggia, a suo dire, è molto interessante solo che dovrebbe liberarsi del suo dualismo con la Gregoraci per andare avanti. Proprio parlando di quest’ultima, Pierpaolo Pretelli si è detto dispiaciuto per le accuse di vigliaccherie che gli sono piovute addosso dopo il cucurio ma Giulia Salemi sembra essere dalla sua parte. E’ lei la vera antagonista di Elisabetta Gregoraci e nessuno ancora se ne è accorto?



© RIPRODUZIONE RISERVATA