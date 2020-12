Giulia Salemi squalificata dal Grande Fratello Vip?/ “Maria Teresa cerca il p*ne…”

Giulia Salemi squalificato dal Grande Fratello Vip 2020? Non si placano le polemiche intorno al reality show per alcune frasi dette dai vipponi nei confronti di Maria Teresa Ruta. Dopo Filippo Nardi contro cui si è anche scagliata Guenda Goria chiedendo un’immadiata squalifica, anche Giulia Salemi è finita nel mirino del web. Su Twitter, infatti, sta circolando un video in cui la Salemi scherza con i compagni della stanza blu lasciandosi andare ad un’affermazione nei confronti di Maria Teresa Ruta che ha indignato i fans del reality. A letto accanto a Stefania Orlando, Giulia Salemi scherza a distanza con Giacomo Urtis e Tommaso Zorzi. L’argomento della conversazione è Maria Teresa e i suoi atteggiamenti nella casa. Prima di addormentarsi, l’influencer pronuncia una frase per la quale il web sta chiedendo un provvedimento disciplinare.

GIULIA SALEMI, LA FRASE SU MARIA TERESA RUTA CHE INDIGNA IL WEB

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Giulia Salemi ha avuto modo di confidarsi con Maria Teresa Ruta che, nelle scorse ore, è stata la destinataria di una frase detta da Giulia che potrebbe dar vita a dei provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Pensando agli atteggiamenti della Ruta in casa, la Salemi, riferendosi a Maria Teresa e Pierpaolo Pretelli, ha detto: ““Ha l’ormone che è partito..cerca sempre il suo pene”. Su Twitter, gli utenti si sono divisi. C’è chi, pur trovando la frase infelice la considera una battuta (“Però aspettate Giulia si riferiva a quando ieri sera si è addormentata sul pene di Pierpaolo e la stessa MRT aveva fatto battutte su questa cosa. Detto questo la frase è infelice sicuramente”) e chi, invece, condanna le sue parole – “Con il viso cerca il suo pene??? Ma stiamo scherzando?? #fuorinardiecompagnidimerenda a questo punto mi sembra un hashtag davvero più idoneo. Il comportamento indegno di Nardi sta sdoganando altri comportamenti simili e non va bene!”.

Però aspettate Giulia si riferiva a quando ieri sera si è addormentata sul pene di Pierpaolo e la stessa MRT aveva fatto battutte su questa cosa.

Detto questo la frase è infelice sicuramente #GFVIP https://t.co/uXH5cbjWUr — cloud (@cla10157546) December 17, 2020

sì, perché mtr si è fatta fare un massaggio da pierpaolo, appoggiando la testa sulle sue gambe — la dolcezza mattutina (@voltoincognito) December 17, 2020





