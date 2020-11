Giulia Salemi in rodaggio al Grande Fratello Vip 2020

Giulia Salemi non è in nomination e può godersi la casa del Grande Fratello Vip 2020 fino a questa sera quando scopriremo se questa prima settimana in casa per lei sia stata positiva oppure no. In effetti l’influencer è stata accettata in casa di buon grado, complice l’amicizia con Tommaso Zorzi, e ha saputo ritagliarsi un posto di confidente per alcuni concorrenti a cominciare proprio da Patrizia de Blanck e finendo a Dayane Mello che nei giorni scorsi le ha raccontato i suoi trascorsi in amore e le delusioni ricevute. Alla fine, però, la modella brasiliana non ha avuto modo di aprirsi molto e non ha ancora raccontao dettagli piccanti e interessanti della sua vita (soprattutto del suo passato con Francesco Monte) e questo lascia pensare che l’influencer voglia solo andare avanti con le sue forze sperando che la madre rimanga fuori da questa sua avventura e che lo facciano anche i suoi eventuali ex.

Giulia Salemi tace su Francesco Monte, ma su Enock e Pierpaolo Pretelli…

In casa Giulia Salemi ha avuto modo di legare molto con Enock e Pierpaolo e si è subito parlato di un possibile nuovo amore al Grande Fratello Vip 2020, storia che lei stessa ha subito stoppato quando la produzione ha provato a farla finire nella rete mostrando il video della sua vicinanza al calciatore. Altri ancora, soprattutto sui social, hanno notato la vicinanza con l’ex velino soprattutto adesso che il suo rapporto con Elisabetta Gregoraci sembra essersi arenato e lui stesso si è detto tranquillo perché ha compreso i limiti del suo rapporto con la calabrese. Come finirà l’avventura di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020 e come andrà avanti in queste settimane?



