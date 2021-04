Giulia Salemi “Tre anni fa ero gonfia e infelice”/ “Non mi volevano in Tv, piangevo”

giGiulia Salemi, ospite stasera 26 aprile 2021 dell’Isola dei Famosi, si è resa recentemente protagonista di alcune rivelazioni molto importanti e tanto personali. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Diva E Donna, la figlia di Fariba Tehrani ha rivelato di aver vissuto momenti duri e aver subito tante umiliazioni. “Tre anni fa non stavo lavorando, non ero felice. Ho avuto problemi ormonali, ero gonfia in un modo malsano.” ha ammesso la Salemi. Così ha proseguito: “Mi hanno fatto capire brutalmente che ero fuori luogo per la televisione“, ha spiegato. E ha aggiunto: “Piangevo. Passavo le giornate a letto a mangiare e a guardare le serie tv. Poi ho reagito. Non devi permettere a nessuno di abbatterti. Rialzarsi è bello, quando sei caduta”.

Giulia Salemi, la rinascita dopo il dramma

Giulia Salemi ha deciso di raccontare questa parentesi molto difficile della sua vita che, però, oggi è superata. Giulia ha ritrovato il suo equilibrio, superando le sue insicurezze e diventando la versione migliore di se stessa e, comunque, quella che la rende felice. Al suo fianco oggi c’è anche un uomo molto speciale, Pierpaolo Pretelli, col quale sta vivendo una magica storia d’amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip.

