Giulia Salemi/ Un ex violento e una montagna di polemiche per Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi ospite a Verissimo per raccontare del suo amore con Pierpaolo Pretelli e del suo GF Vip

E’ arrivato il momento per Giulia Salemi di raccontarsi in tv in un salotto televisivo come quello di Silvia Toffanin da milioni di spettatori ogni sabato pomeriggio. In attesa di riabbracciare il suo Pierpaolo Pretelli, che ieri sera si è detto addirittura pronto ad un figlio con lei, la bella persiana sarà ospite in studio oggi per parlare della sua esperienza bis nella casa più spiata di Italia in pochi anni, della sua amicizia speciale con Dayane Mello ma anche del suo amore per l’ex velino, un amore criticato e poco creduto per via del fatto che la Salemi non è nuova a questi amori televisivi (vedi Francesco Monte). Cosa avrà modo di dire oggi per spazzare via queste voci riguardo a tutto quello che è stato il dubbio sulla sua nuova relazione?

Giulia Salemi racconta di un ex violento che lei ha denunciato e..

Al momento non sappiamo bene cosa rivelerà oggi Giulia Salemi a Verissimo ma quello che sappiamo è che tornerà a parlare del suo ex violento. Quando era ragazzina, la bella vippona è stata in balia di un ragazzo che le ha messo le mani addosso e che lei, dopo un lungo tergiversare, ha deciso di denunciare. L’accaduto è andato in scena ormai qualche anno fa ma lei ne ha parlato nel suo libro e poi in tv da Caterina Balivo e sembra che farà lo stesso anche oggi. Ma chi è Giulia Salemi? Per chi non la conoscesse ancora, la bella modella è nata a Piacenza da mamma di origini iraniane, ha studiato Economia e Commercio ma poi ha mollato tutto per seguire il suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo a cominciare da Veline, poi continuando con il concorso di Miss Italia in cui arriva terza, e finendo poi a Pechino Express insieme alla mamma. Le sue due partecipazioni al Grande Fratello Vip e la sua liason con Monte sono storia recente.



