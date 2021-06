Giulia Salemi, video spoiler su Pierpaolo Pretelli/ Gaffe sulla canzone, poi cancella

Giulia Salemi l’ha combinata grossa. L’ex gieffina è in un periodo molto impegnato dal punto di vista del lavoro ma anche dell’amore. Proprio nella Casa del Grande Fratello Vip si è innamorata di Pierpaolo Pretelli e la loro storia continua a gonfie vele anche oggi, tra viaggi d’amore e tante novità. Una di queste è la canzone con la quale Pierpaolo è pronto ad esordire questa estate nel mondo della musica. Il brano si intitola “L’estate più calda” (MNcomm / Warner Music), ed è stato scritto a 4 mani con Shade e prodotto da Jaro. La canzone sarà disponibile in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download da venerdì 18 giugno. Lui stesso, in un’intervista a Coming Soon, ha dichiarato: “Questa estate uscirà un’altra canzone che speriamo ci dia grandi soddisfazioni. Altri progetti? Io spero che non vi libererete mai di me”.

Giulia Salami cancella il video ma è troppo tardi

Un’introduzione, questa, che serve a spiegare quella che è stata la gaffe di Giulia Salemi. La ragazza ha pubblicato un video in cui si nota Pierpaolo Pretelli intento a registrare il filmato di lancio della sua canzone. Uno spoiler involontario che, ovviamente, non andava fatto. Quando Giulia si è accorta della gaffe ha prontamente cancellato tutto ma ormai era troppo tardi. Compresa la gaffe, ha poi postato un altro video in cui appare chiaramente contrita e dispiaciuta per l’errore commesso.

Giulia Salemi fa un grosso spoiler su Pierpaolo Pretelli ed è costretta a cancellare tutto.

