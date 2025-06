Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, amore a distanza: il concerto di Cremonini unisce Milano e l’Honduras in un momento magico. La videochiamata dolcissima!

Ormai è un po’ di tempo che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si trovano lontani l’uno dall’altra. Lui, infatti, è alle Honduras come inviato de L’Isola dei Famosi 2025 mentre lei è a casa con il figlio Kian impaziente di rivederlo. Ma si sa che ogni occasione televisiva è molto importante per personaggi del loro calibro, motivo per cui il buon Pretelli ha accettato uno dei ruoli più ambiti del mondo della televisione italiana.

Il reality, condotto da Veronica Gentili e Simona Ventura continua a riscuotere un discreto successo anche grazie alla presenza di Pierpaolo Pretelli, che con la sua simpatia si sta rivelando un ottimo inviato. In tutto ciò, i fan si sono commossi dopo uno splendido gesto di Giulia Salemi, che proprio ieri sera ha assistito al concerto di Cesare Cremonini e non ha resistito nel condividere lo splendido spettacolo con il compagno alle Honduras. Un momento estremamente dolce e commovente, che ancora una volta ha stupito i loro follower sempre attenti alla loro storia d’amore.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ancora lontani: lei impegnata con Amadeus su NOVE

Il video dei due a distanza sta facendo il giro del web per via della tenerezza dei due fidanzati, che nonostante siano così lontani non perdono nessun evento importante insieme. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi dovrebbero incontrarsi di nuovo a inizio luglio, quando finirà l’Isola dei Famosi 2025. Allo stesso tempo, anche l’influencer e neo mamma è impegnata nei suoi progetti televisivi: in questo periodo è con Amadeus a The Cage – Prendi e scappa, esperienza su NOVE che va a coronare la sua carriera piena di successi.