Giulia Salemi vittima di bullismo/ “Soffrivo, mi trattavano da diversa”

Giulia Salemi apre il suo cuore su un passato tormentato che l’ha vista vittima di bullismo. La donna ha sottolineato ai microfoni di FanPage.it il rapporto con un suo ex ragazzo: “Era tutto ciò che non è amore e che comporta violenza. Spero di dare forza a chi ha passato o purtroppo sta passando ancora questo. Nessuno merita di ricevere violenze dalla persona che ama, non è più o meno grave il gesto uno schiaffo oggi può diventare qualcosa di peggio domani“. Sono parole pesanti che invitano a riflettere e che dimostrano la grandissima sensibilità dello stessa gieffina.

Giulia Salemi vittima di bullismo, le sue parole

C’è grande sofferenza nel passato di Giulia Salemi che racconta di quando è stata vittima di bullismo. La ragazza ha spiegato: “Quando ero piccola avevo gli occhiali tondi alla Harry Potter, il monociglio che mia madre mi vietava di togliere ed ero pelosina, un po’ maschiaccio. Al mio compleanno ci veniva poca gente e ai compleanni degli altri non mi invitavano quasi mai. Racconto ora con tranquillità ma fa riflettere l’argomento della diversità, ancora oggi l’integrazione è argomento assai delicato e questo è grave. Quando ero piccola mi trattavano da diversa e ci soffrivo”.



