Giulia Salemi vs Elisabetta Gregoraci/ Reunion in barca è glaciale: c’entra Pretelli?

Il grande freddo tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci: l’incontro in barca fa riemergere vecchi dissidi?

Incontro glaciale a Montecarlo tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Una reunion involontaria, quella tra le due showgirl, in occasione dell’evento in barca organizzato da Fedez e Lazza per il lancio della nuova bevanda “Boem”. Tra i tanti invitati c’erano appunto Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, intraviste in una storia postata sui social dal rapper. Tra le due ex gieffine avrebbe prevalso il grande freddo, la stessa gelida aria che tirava già ai tempi del Grande Fratello VIP qualche anno fa, quando Elisabetta aveva avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli, diventato poi il fidanzato di Giulia Salemi.

Nel corso di quella edizione del reality, inoltre, la Salemi e la Gregoraci avevano avuto diversi scontri e tra i più noti quello in cui la calabrese accusò l’influencer di essere andata a “scrocco” in una vacanza con il suo ex marito, Flavio Briatore.

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, quelle ruggini nate ai tempi del Grande Fratello VIP e mai risolte

Da allora è passato parecchio tempo, ma le ruggini tra la Gregoraci e la Salemi non sarebbero del tutto tramontate e archiviate. Di certo per Giulia ed Elisabetta non ci sono problemi a ritrovarsi insieme ad un evento, ma a far rumore questa volta è stata l’assenza di Pierpaolo Pretelli. I fan si sono domandati come mai Giulia fosse senza il suo compagno e così sono tornate a galla voci di crisi per la coppia.

Per i ‘Prelemi’, tuttavia, sembra procedere tutto per il meglio. Basti pensare che non più tardi di qualche settimana fa, Giulia e Pierpaolo si erano fatti immortalare felici e spensierati a Miami, dove stavano vivendo una vacanza da sogno.

