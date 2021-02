Giulia Salemi vs Pierpaolo Petrelli/ “Sei la causa della mia felicità quindi dovresti cullarti di quello”

Nelle ore precedenti alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi è tornata a parlare della sua famiglia, incalzata anche dalle sue compagne di avventura. Dopo essersi ritrovata in sauna con Maria Teresa, Dayane, Rosalinda e Samantha, la giovane influencer ha rivolto il suo pensiero alla nonna. Una donna giovanile ma che inevitabilmente sta iniziando anche ad accusare i primi segni del tempo che passa. Quella vissuta dall’amata nonna, secondo le parole di Giulia, è stata una vita senza dubbio sofferta: “Non ha abbastanza attenzioni da parte di tutti. Ha vissuto la sua vita per il marito e per i tre figli maschi”, ha rivelato alle sue compagne di avventura, “Non si è mai goduta nulla. Non ha una borsa firmata, non si è mai fatta un viaggio”.

Giulia Salemi, soprattutto in questi ultimi giorni, ha avuto spesso modo di parlare della sua famiglia la quale ha indubbiamente una storia non semplice. L’influencer ha vissuto come molto ragazze della sua età il dramma della separazione dei suoi genitori ma al tempo stesso ha ammesso di avere molta stima per l’attuale compagna del padre. La Salemi ha inoltre commentato anche la sorpresa della passata puntata legata alla sorella Nausicaa che in vedeva da tempo e le sue compagne di avventura sperano che possa accadere un incontro proprio in puntata. “Non vedendola, avevo dimenticato ciò che di bello avevo fatto per lei. È bello che lei ricordi le stesse sensazioni”, ha aggiunto la Vippona, con un pizzico di nostalgia.

GIULIA SALEMI E LE SCUSE A PIERPAOLO PRETELLI

Oltre al ricordo della sua famiglia, nella Casa del GF Vip Giulia Salemi deve fare i conti anche con il nascente sentimento nei confronti di Pierpaolo Pretelli. La giovane si è detta dispiaciuta del fatto che spesso proprio il ragazzo debba pagare le conseguenze per i suoi continui sbalzi di umore ed a lui ha voluto porgere le sue scuse. “Voglio realmente che tu possa goderti queste ultime settimane con la spensieratezza e la felicità che hai sempre avuto”, ha commentato Giulia rivolgendosi a Pierpaolo che di contro ha replicato “tu sei la causa della mia felicità, quindi dovresti cullarti di quello”. Parole che hanno scaldato il cuore di Giulia la quale tuttavia non dimentica alcune affermazioni dette dagli altri inquilini, a partire da Stefania Orlando, secondo la quale a causa sua il finalista sarebbe diventato triste e cupo: “Visto che mi è stato detto che a causa mia sei stato visto cupo, spento ed infelice negli ultimi tempi questo mi spiace”, ha aggiunto con tono sommesso e trattenendo appena le lacrime e spiazzando con la sua reazione lo stesso Pretelli.



