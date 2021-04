Giulia Salemi Vs Valentina Persia: “Triste imitazione di mia mamma”/ “Senza rispetto”

Giulia Salemi, ospite speciale della dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ne ha una per tutti. In collegamento con la palapa, dopo aver salutato sua mamma Fariba Tehrani, si scaglia contro chi l’ha attaccata, Gilles Rocca e Valentina Persia in particolare. Con quest’ultima ha il via un’accesa discussione: “Ha fatto l’imitazione di mia mamma, sottolineando che è iraniana e non ha fatto ridere nessuno.” esordisce la Salemi. Valentina è una furia: “Non ci provare, con me non attacca!” sbotta. Poi spiega: “Io faccio l’imitazione di tutti con l’intercalare della loro voce. Non mi mettere anche tu in bocca parole che non mi appartengono. È un’imitazione, non c’entra niente col paese!”

Giulia Salemi attacca Valentina Persia: “Ci vuole rispetto!”

Giulia Salemi però insiste sulla sua opinione in merito all’imitazione e accusa ancora Valentina Persia: “È stata un’imitazione triste e non l’ho vista solo io, l’hanno vista tutti!” I toni sono ormai accesi, Valentina continua e attacca anche Giulia: “Io ho solo imitato la cadenza. Metti un po’ di ironia nella tua vita!” “Il rispetto è alla base della civiltà!” chiude Giulia, non cambiando dunque idea dopo quanto accaduto.

