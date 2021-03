Giulia Salemi “Zorzi? Totale chiusura da parte sua”/ “Opinionista all’Isola? Merita”

Tommaso Zorzi si prepara a fare il suo esordio come opinionista in uno show in prima serata su Canale 5, l’Isola dei Famosi. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 dà dunque inizio ad una nuova fase della sua carriera e c’è una persona con la quale ha avuto un rapporto tumultuoso, fuori e dentro la Casa, che ha detto la sua su questa novità: Giulia Salemi.

Nel corso di una diretta Instagram con Chi Magazine, l’influencer ex gieffina è tornata sulle motivazioni della rottura con l’amico, svelando che “Ad oggi c’è una chiusura totale da parte sua.” Tuttavia ha precisato che non è la stessa cosa da parte sua: “Il mio pensiero su di lui è stato sempre positivo, non mi ha mai definito una sua migliore amica ma io lo consideravo un caro amico.”

Giulia Salemi: “Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi? Contenta per lui”

Per Giulia Salemi, l’esperienza al Grande Fratello Vip non ha aiutato il loro rapporto a sanarsi, anzi: “Sicuramente un’esperienza come il Grande Fratello non ci ha aiutato, credevo di aver risolto l’argomento libro… – ha ricordato, per poi ammettere – Ho sofferto nella Casa ma in questa sofferenza ho imparato a conoscermi meglio e capire come migliorarmi anche nei rapporti.” Non è mancato sul finale un suo commento per l’avventura da opinionista che Tommaso Zorzi sta per iniziare all’Isola dei Famosi: “Io comunque sono molto contenta del suo successo perché lui è un ragazzo super talentuoso. – e ha poi aggiunto – Sta anche cambiando il sistema televisivo in qualche modo col suo linguaggio e, ti dirò, è più l’Isola che ha bisogno di lui che non lui dell’Isola.”



