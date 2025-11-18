Giulia Saponariu riceve la toccante sorpresa dei suoi cinque fratelli al Grande Fratello 2025 e fa piangere tutti

Ha regalato grandi emozioni Giulia Saponariu al pubblico del Grande Fratello 2025 durante la puntata del 17 novembre. Complici i cinque fratelli della ragazza, che hanno fatto il loro ingresso nella Casa per farle una sorpresa che ha lasciato tutti in un fiume di lacrime, Simona Ventura compresa. Uno dopo l’altro, i due fratelli maggiori e i tre minori di Giulia sono entrati in salone e hanno riabbracciato la gieffina, che non è riuscita a trattenere le lacrime di gioia. “Devi essere forte, perché tu sei questo. – ha esordito il fratello maggiore – Siamo fieri di te, ti amiamo tutti”.

“Io sono proprio la seconda mamma, quando c’è un problema Giulia c’è sempre”, ha raccontato la gieffina in confessionale, spiegando il profondo rapporto con la sua famiglia e con i suoi fratelli, per i quali c’è stata anche come mamma in un momento di difficoltà.

Sonia Bruganelli commossa da Giulia Saponariu al Grande Fratello: “Sei un esempio di forza”

Proprio ascoltando le difficoltà raccontate da Giulia, Sonia Bruganelli, in studio, ha voluto esprimerle solidarietà: “Ti comprendo, – ha esordito l’opinionista – ho avuto anch’io dei momenti così, e non è facile non essere al massimo, ma ti vedo sempre piegarti e rialzanti.” E si è poi complimentata con la gieffina: “A 20 anni stai dando un esempio di forza, di volontà… sono sicura che sei uno sprone per tutti, sono sicura che ce la stai facendo. Non sei piccola, sono piccoli quelli che hanno bisogno di dirtelo.”

