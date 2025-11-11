Giulia Saponariu ha avuto un nuovo malore durante la notte al Grande Fratello 2025: la concorrente potrebbe abbandonare il reality

Ancora paura nella Casa del Grande Fratello 2025 per le condizioni di salute di Giulia Saponariu. La gieffina è stata colta da un malore ieri pomeriggio, poche ore prima della diretta su Canale 5, e poi visitata da un dottore che l’ha fatta rientrare in Casa. Tuttavia, dopo la fine della puntata, Giulia ha accusato un nuovo malore che ha nuovamente allarmato tutti i gieffini. È accaduto in giardino, dove alcuni concorrenti stavano discutendo su quanto accaduto in puntata. Giulia si è alzata di scatto ed ha accusato un mancamento, motivo per il quale Benedetta Stocchi l’ha poi portata subito in confessionale.

Si è scatenato immediatamente l’allarme tra i gieffini, a partire da Rasha Younes che, come fa sapere Biccy, ha chiesto l’immediato intervento di Omer Elomar, chiedendogli di aiutare Giulia ad arrivare fino in confessionale, dove sarebbe poi stata aiutata da un dottore.

Giulia Saponariu abbandona il Grande Fratello 2025? Le confessioni delle amiche dopo il malore

In assenza di Giulia, alcune delle ragazze hanno fatto presente la volontà della ragazza di lasciare il Grande Fratello. “A me infatti aveva detto che non voleva restare, che voleva andare via“, ha ammesso Flaminia, che in questo modo spiega anche meglio la nomination fatta durante la diretta proprio nei confronti di Giulia Saponariu. Anita ha poi confermato, dicendo: “Lo so, anche a me oggi dopo il malore ha detto che vuole andare via. Sì, mi ha proprio detto ‘voglio andare a casa’“. Giulia, insomma, avrebbe manifestato la volontà di tornare a casa e lasciare il Grande Fratello a causa di una forte stanchezza e mancanza dei propri cari. Non è da escludere, dunque, che la cosa possa effettivamente diventare realtà nel corso dei prossimi giorni o, addirittura, delle prossime ore. Tutto dipenderà anche dalle condizioni di salute della giovane.

