Giulia Scarano bocciata agli esami Il Collegio 5?/ Tra punizioni e brutti voti…

Giulia Scarano bocciata ne Il Collegio 5?

Giulia Scarano è stata la star di questo Collegio 5 e adesso che si ci avvicina al gran finale con gli ultimi esami, l’imbuto si stringe e c’è chi pensa seriamente che la giovane pugliese possa perdere tutto essendo finita molte volte in coda ai voti settimanali e nei guai per via del suo comportamento. Il promo dell’ultima puntata la mostra in crisi davanti alla commissione esaminatrice e questo potrebbe non essere un buon segno anche se il preside ha invitato tutti a crederci come proprio come faranno loro in quest’ultima settimana. Giulia Scarano ha ancora la speranza di fare bene?

Tra punizioni e brutti voti Giulia Scarano rischia di dover lasciare la scuola senza diploma

Nell’ultima puntata Giulia Scarano non solo è finita nei peggiori della settimana ma non è nemmeno riuscita a fare il bello e il cattivo tempo durante i Giochi della Gioventù lasciando a metà la corsa e arrivando al traguardo solo perché i suoi compagni l’hanno portata in braccio fino alla fine tra le risate e i ringraziamenti della pugliese. Ancora una volta sono i gemelli a far notare che sarà bandita dalla Puglia perché se nelle scorse volte non è riuscita nemmeno a fare le pulizie come farebbero ogni donna pugliese, come andrà a finire questa volta? Gli occhi sono sicuramente puntati tutti su di lei, la ragazza che continua a far sorridere tutti anche a discapito della sua condotta disciplinare e di quelli che sono poi i voti finali. Le cose si metteranno bene alla fine o dovrà riprendersi il suo caciocavallo e andare via dal collegio senza il diploma finale? Il suo sogno è quello di diventare chirurgo estetico ma sicuramente questo suo percorso deve passare dallo studio, speriamo se ne accorgi prima che sia troppo tardi.

