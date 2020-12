Giulia Scarano/ Costretta a pulire i bagni, cambierà ne Il Collegio 5?

Giulia Scarano ne Il Collegio 5, costretta a pulire i bagni dopo una punizione..

Giulia Scarano è il terremoto di questo Collegio 5. La giovane pugliese continua a mietere vittime con il suo comportamento e anche martedì scorso ha fatto lo stesso chiudendo la sua settimana salvandosi sia dalla classe dei peggiori ma anche da quella dei migliori. Il suo rendimento scolastico non è proprio buonissimo ma è la sua educazione e il suo modo di fare a sconvolgere i piani alti della scuola di Anagni che anche questa volta hanno deciso di intervenire con le maniere dure nei suoi confronti. La classe 1992 si conferma essere la più scostumata e meno incline alle regole di questi cinque anni di Collegio e anche la Scarano non è da meno. La prima occasione per combinarne una delle sue arriva quando il professor Maggi assegna ai ragazzi un compito sulla satira. La pugliese prendere subito di mira la sorveglianza e la professoressa Petolicchio nel suo testo ma non la combina grossa come Rahul che per quello che scrive finisce per essere espulso, a tempo determinato.

Punizione e genitori per Giulia Scarano ne Il Collegio 5

Questa volta, però, Giulia Scarano non ha messo in crisi solo i professori e il preside ma anche i suoi compagni di classe e, in particolare, i rappresentanti di classe che sono stati convocati da Bosisio per chiedere loro di da dare una punizione ai compagni indisciplinati e tra questi non poteva che esserci anche la pugliese costretta quindi a pulire le camerate e i bagni ma senza alcuna voglia. Il divertente siparietto dei gemelli Prezioso al grido di ‘sei l’unica pugliese che non sa fare queste cose’ entrerà nella storia. Per concludere, il preside ha convocato i genitori della Scarano, le cose finalmente miglioreranno per lei?



