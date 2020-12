Giulia Scarano/ Star de Il Collegio 5: “L’unica pugliese che non sa fare le pulizie”

E alla fine abbiamo eletto la nostra star: Giulia Scarano è la vera protagonista de Il Collegio 5. Lo abbiamo capito sin dal primo momento, da quando l’abbiamo vista arrivare con la sua valigia e la sua provola al cospetto della Sorvegliante, pronta ad usare le sue materie prime per circuirla e convincerla a darle qualche chance in più. Così non è stato e la pugliese continua a camminare sul fil del rasoio con un piede dentro e uno fuori dal Collegio. Proprio per questo lei è l’ultima ad aver ottenuto la giacca rossa dopo alcuni momenti ad alta tensioni dovuti al fatto che la sua amica, l’aspirante Chiara Ferragni, è stata mandata via proprio per i suoi scarsi risultati scolastici. Giulia ha voluto affrontare il preside per convincerlo a farla rimanere ma rischiando così di dover lasciare la scuola anche lei. Alla fine la giacca rossa è arrivata ma questo non significa che le sue condizioni siano migliorate.

Giulia Scarano star de Il Collegio 5 obbligata a fare le pulizie?

Il promo della puntata di questa sera mostrano Giulia Scarano alle prese con le pulizie in camera insieme ai neo arrivati, i gemelli Prezioso, e proprio uno di loro la accuserà di essere l’unica pugliese a non essere in grado di fare le pulizie. Inutile dire che la biondina non si farà mettere i piedi in testa nemmeno da loro proprio come è successo martedì scorso quando è finita allo scontro con Roberta Barbiero, la supplente, alla quale ha rivelato che un giorno vorrebbe diventare chirurgo estetico e che vorrebbe rifarle il naso davvero molto brutto e con una gobba enorme. Come se non bastasse, la pugliese è anche venuta meno all’isolamento che le è stato imposto e questo ha nuovamente rischiato la sua eliminazione, come finirà per lei la puntata di questa sera?



