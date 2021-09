Giulia Serafin e Giuseppe Capitoli/ Chi sono i concorrenti di “Voglio essere un mago”

Chi è Giulia Serafin, concorrente “Voglio essere un mago”? La passione per la magia grazie alla sorella

Al via dal 21 settembre 2021 il nuovo reality show “Voglio essere un mago” dedicato al mondo della magia e dell’illusionismo. In gara dodici giovanissimi aspiranti apprendisti maghi tra cui anche Giulia Serafin, 17enne di Treviso. Giulia è una ragazza molto decisa e sicura: sa bene cosa vuole nella vita e soprattutto cosa deve fare per ottenerlo. Parlando di futuro, la 17enne di Treviso ha raccontato di immaginarsi tra qualche anno ingegnere o oncologa pediatrica. Ma come è nata la passione per la magia?

La passione per la magia a Giulia Serafin è nata grazie alla sorella di qualche anno più grande di lei che un giorno le ha regalato una scatola magica: da allora ha iniziato a seguire tutorial di magia online.

Tra gli apprendisti maghi di “Voglio essere un mago” c’è anche Giuseppe Capitoli, 15 enne di Cleto, comune italiano della provincia di Cosenza in Calabria. Si presenta così il giovane apprendista mago: “vengo da Cleto, un paesino in provincia di Cosenza, sono una persona molto sicura di sé e che crede in quello che dice e in quello che fa”.

Giuseppe si è avvicinato al mondo della magia dopo aver assistito ad uno spettacolo di strada durante una vacanza con i genitori. E’ stato un vero e proprio colpo di fulmine per la magia. Nonostante la giovane età, Giuseppe si è innamorato delle emozioni positive che la magia trasmetteva agli spettatori. Una passione a cui ha immediatamente dato sfogo informandosi a più non posso: dai video presenti su YouTube fino a libri e all’acquisto di mazzi di carte. Non solo da diversi anni ha deciso anche di dedicarsi a questa passione in modo serio cominciando a studiare in maniera semiprofessionale. Sui social il ragazzo ha scritto: “ebbene sì, finalmente, il gioco del silenzio è finito! Molto più di un semplice reality, un’esperienza fantastica: abbiamo formato una vera e propria famiglia. Ora si aprirà un nuovo capitolo della mia vita accompagnato da persone sensazionali”.

