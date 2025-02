Chi è Giulia Settembrini, la fidanzata di Francesco Gabbani: insieme da sette anni…

Da diversi anni, ormai, il cuore di Francesco Gabbani batte per la sua fidanzata Giulia Settembrini. Il cantautore toscano l’ha presentata al pubblico non prima del 2020, in una intervista rilasciata a Radio Deejay. In quell’occasione Francesco spiegò come si erano conosciuti e lei, ospite in studio, si era limitata a scambiare qualche parola coi conduttori, punzecchiando simpaticamente il fidanzato. In diverse interviste, tuttavia, Francesco Gabbani ha raccontato di aver scritto Viceversa, uno dei suoi brani più iconici, grazie a Giulia Settembrini, che lo ha ispirato.

Quel che forse non tutti sanno è che Giulia lavora a stretto contatto con Francesco e da quando stanno insieme è diventata la sua assistente. “Sono sette anni che stiamo insieme e il fatto che lavoriamo a stretto contatto è la prova che la nostra unione funziona”, ha detto l’artista pochi giorni fa in un passaggio su Gente.

Francesco Gabbani ha trovato la pace interiore con la fidanzata Giulia Settembrini

Da quando ha conosciuto Giulia, Francesco sente di aver trovato l’equilibrio perfetto dal punto di vista sentimentale. La coppia vive di cose semplici e nessuno dei due potrebbe chiedere di meglio. “Facciamo tante passeggiate, guardiamo il tramonto, siamo anche un po’ stupidi e a volte abbracciamo gli alberi. Ma è bellissimo”, ha confessato Francesco, parlando della sua fidanzata.

Sempre nel corso dell’intervista, il cantante racconta di aver scelto di vivere nel verde, evidentemente perché con la fidanzata Giulia Settembrini amano il contatto con la natura e, soprattutto, rimanere alla larga dal caso. “Vicino a casa c’è un monastero, ma anche degli uliveti…”, racconta ancora Francesco Gabbani. Insomma, la pace dei sensi. E un piccolo grande grazie lo deve a Giulia, che descrive come “una delle fortune” della sua vita.

