Giulia Settembrini, chi è la compagna di Francesco Gabbani: i due insieme dal 2018. Si sono conosciuti perché lei era regista di un suo evento

Da diversi anni ormai c’è una donna nella vita di Francesco Gabbani, uno degli artisti più conosciuti della musica italiana contemporanea. Lei si chiama Giulia Settembrini e dal 2018 è la compagna di Francesco Gabbani: una storia cominciata quando i due si sono conosciuti per lavoro. Ma come è iniziata la relazione tra Giulia e Francesco? Originaria di Saronno, Giulia Settembrini si è laureata in scienze della comunicazione a Milano, conseguendo il titolo nel 2024. Dopodiché ha cominciato a lavorare nel settore audiovisivo e in particolar modo con il ruolo di assistente alla regia. Giulia e Francesco si sono conosciuti proprio grazie al lavoro.

Francesco Gabbani, chi è: a quattro anni suonava la batteria/ Dal 2016 il successo con Sanremo

L’amore è scoppiato a Pizzo Calabro, dove lei stava girando un corto. Lavorando in ambito registico, Giulia gira spesso l’Italia. In particolar modo, Francesco Gabbani era ospite di una serata, dove avrebbe dovuto cantare, mentre lei si occupava della regia dell’evento. Da quel momento tra i due è scoppiata una simpatia che ben presto si è trasformata in amore. Da allora, infatti, Giulia Settembrini e Francesco Gabbani non si sono più lasciati, vivendo un grande amore. Come spiegato proprio da Gabbani, l’amore con la compagna prosegue a gonfie vele: “Con la mia fidanzata sto molto bene” ha raccontato a Verissimo, affermando poi di voler tenere privata la sua vita.

Giudici X Factor, chi è il sostituto di Manuel Agnelli / Arriva un'importante conferma su Achille Lauro

Giulia Settembrini, chi è la compagna di Francesco Gabbani: “Complice di vita”

Francesco Gabbani e Giulia Settembrini stanno insieme dal 2018. Un amore importante il loro che fino a questo momento non ha portato però a passi “canonici” come figli o matrimonio, anche se entrambi sognano una famiglia. Parlando di Giulia, Francesco ha raccontato: “Aver incontrato Giulia è per me la fortuna più grande. Per me è a tutti gli effetti una complice di vita e quindi sono molto felice”. Parole, quelle di Gabbani, che mostrano un legame solido e saldo tra loro.