Giulia Settembrini, chi è la fidanzata di Francesco Gabbani: l’amore sbocciato nel 2020

Tra i segreti del successo del cantautore di Carrara troviamo indubbiamente la fidanzata Giulia Settembrini, con la quale Francesco Gabbani nel 2020 ha trovato l’amore. Una storia sbocciata proprio nell’anno del Covid, quando l’artista vincitore di Sanremo 2017 con Occidentali’ s karma si è ritrovato a gareggiare all’Ariston con il brano Viceversa, una canzone entrata nel cuore di milioni di italiani e che Francesco Gabbani aveva dedicato alla neo fidanzata. “Lei è di Saronno, io di Carrara, ma ci siamo conosciuti a Pizzo Calabro. Lei stava lavorando in ambito registico, ci siamo incontrati, lei è il mio grande amore” ha confessato l’artista raccontando l’amore che ha conquistato il suo cuore.

Al Bano, chi è: due matrimoni e sei figli/ La scomparsa della figlia Ylenia e la rottura con Romina Power

Un amore nato quattro anni fa e che va avanti, anche se al momento Giulia Settembrini e Francesco Gabbani non avrebbero pensato ad allargare la famiglia ma sono concentrati sulle rispettive carriere.

Francesco Gabbani, chi è la ex fidanzata prima di Giulia Settembrini

Prima di incontrare il suo attuale amore Giulia Settembrini, Francesco Gabbani ha vissuto un’altra storia molto importante con la tatuatrice Dalila Iardella, durata diversi anni ma giunta al capolinea dopo varie incomprensioni. Riguardo alla relazione, Francesco Gabbani aveva confessato come la ragazza avesse giocato un ruolo importante nella sua vita:

Pierfrancesco Favino, chi sono i genitori/ L'attore racconta il dramma del padre morto: "Ero sul set"

“Abbiamo rischiato di lasciarci più volte, lei mi urlava ‘Guarda che se me ne vado tu rimani solo, perché non so chi altra ti può sopportare come faccio io’. Dopo quattro anni di convivenza, ora mi torna difficile pensare alla mia vita senza Dalila al mio fianco, se oggi sono più sereno, buona parte del merito è suo” aveva raccontato Francesco Gabbani dopo il successo di Sanremo 2017, momento di esplosione della sua carriera. La vita ha poi rimesso le cose in ordine e oggi Francesco Gabbani ha ritrovato la felicità al fianco di Giulia Settembrini.