Giulia Settembrini è, ormai da sette anni, la fidanzata e compagna di vita di Francesco Gabbani. Il cantante toscano non potrebbe essere più felice con lei al suo fianco. E oggi è orgoglioso di gridare al mondo quanta sintonia ci sia con la sua dolce metà, conosciuta grazie al destino e con la quale condivide anche gli aspetti lavorativi, dato che è una sua strettissima collaboratrice. “Con la mia fidanzata sto molto bene”, ha raccontato Francesco qualche tempo fa a Verissimo. “Ma devo essere sincero e mi piace tenere la mia dimensione privata un po’ intima”, spiega il cantautore toscano.

Francesco Gabbani, chi è?/ Dalla vittoria di Sanremo 2017 al successo e gli hater: "Ho sofferto perché..."

Al di là di qualche scivolone sulle date del loro amore, Francesco è sinceramente coinvolto e ammirato dalla persona con cui sta costruendo il suo futuro sentimentale. “Giulia fa parte della mia vita e la considero una delle fortune della mia vita, lavora con me ed è la prova del nove che tra di noi va tutto bene”, racconta Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani a Verissimo: "Ci sono stati momenti duri"/ "Ecco quando sono cambiate le cose"

Francesco Gabbani sempre più innamorato della sua fidanzata Giulia

“Ho la fortuna di fare quello che mi appassiona ma l’altra grande fortuna, quella principale, è aver incontrato Giulia che per me è a tutti gli effetti una complice di vita e quindi sono molto felice”, continua Francesco, parlando della Settembrini. I due sono rimasti piuttosto nell’ombra in questi anni, cercando di evitare il più possibile i riflettori. Una scelta voluta ma a Verissimo, Francesco Gabbani si sbottona un po’ di più, per la gioia dei fan e dei curiosi.

“Questo rapporto è ancora più certificato dal fatto che siamo una coppia che riesce anche a lavorare insieme. Condividiamo la vita di coppia e quello lavorativa. Stiamo insieme dal 2018, sono felice, molto felice. La reputo una fortuna perché trovare una persona così, una persona con cui c’è questa sintonia e sinergia per condividere la vita è una grande fortuna”, conclude innamorato il cantautore toscano.

Sergio e Riccarda, genitori Francesco Gabbani/ Il cantante: "se sarò genitore avrò le stesse preoccupazioni"