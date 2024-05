Giulia Settembrini, chi è la fidanzata di Francesco Gabbani/ “Lui è un pochino pignolo ma…”

Giulia Settembrini è la fidanzata di Francesco Gabbani, cantante molto noto e apprezzato nel panorama musicale italiano. La coppia è molto unita non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche professionale. Infatti, Settembrini è anche l’assistente del cantante che lo ha aiutato a scalare le classifiche raggiungendo la vetta.

Francesco Gabbani: "Duetto a Sanremo 2024 con Fiorella Mannoia? Ecco com'è nato"/ Confessione in diretta Rai1

Il loro amore è sbocciato durante un incontro a Pizzo Calabro, dove Giulia era intenta a lavorare: “Lei è di Saronno, io di Carrara, ma ci siamo conosciuti a Pizzo Calabro. Lei stava lavorando in ambito registico. Ci siamo incontrati ed è il mio grande amore” dichiarava il cantante a Radio Deejay. I due sembrano molto affiatati, anche se non amano particolarmente i riflettori sulla propria storia d’amore.

Giulia Settembrini, chi è la fidanzata di Francesco Gabbani/ Molto più di una musa ispiratrice...

Giulia Settembrini fidanzata Francesco Gabbani: dal primo incontro alla dedica a Sanremo

Giulia Settembrini e Gabbani fanno coppia fissa dal 2020; la loro complicità è evidente dai rari scatti che condividono sui social. “E’ un po’ pignolo” dichiarava la fidanzata di Francesco Gabbani a Radio Deejay, parlando dei difetti dell’artista.

L’artista è molto innamorato della sua fidanzata Giulia, tanto da presentarsi al Festival di Sanremo con il brano Viceversa dedicato proprio a lei e alla loro storia d’amore. La coppia non condivide molto della propria vita privata, preferisce mantenere il riserbo e la privacy anche sui social dove sono davvero pochi gli scatti insieme. Il cantante e la sua assistente sembrano comunque molto affiatati, che si avvicini l’ipotesi di matrimonio? Al momento non è dato sapere, ma di certo le premesse ci sarebbero tutte per loro. Intanto, Gabbani è sulla cresta dell’onda con il nuovo singolo Frutta Malinconia pubblicato alcuni giorni fa.

Testo completo “Che sia benedetta e Occidentali's karma” di Fiorella Mannoia/ Video, cover a Sanremo 2024

View this post on Instagram A post shared by Francesco Gabbani (@francescogabbani)













© RIPRODUZIONE RISERVATA