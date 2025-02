Francesco Gabbani, ancora una volta in gara sul palco dell’Ariston, a fare il tifo per lui ha tantissimi italiani ma anche una persona speciale, che ha rubato il suo cuore ormai diverso tempo fa. Si tratta di Giulia Settembrini, la ragazza con la quale condivide la sua vita ormai da un po’ di anni. I due fanno coppia fissa da sette anni: per lei ha scritto “Viceversa”, canzone che ha ottenuto un ottimo secondo posto a Sanremo 2020. Un brano che ha conquistato davvero tutti per il suo sound ma anche per la dolcezza del suo testo, che elogiava proprio l’amore per la persona al suo fianco.

Cinque anni dopo, Gabbani è tornato a gareggiare all’Ariston con una canzone che celebra la vita in ogni suo momento, imperfezioni comprese. D’altronde, quando a fianco hai qualcuno che ami e che ti ama, non c’è difficoltà che tenga. Tornando alla fidanzata di Francesco Gabbani, possiamo dire che Giulia lavora con il cantante ormai da anni: è infatti sua assistente, oltre che la sua musa ispiratrice.

Chi è Giulia Settembrini, la fidanzata di Francesco Gabbani: “Questa è la nostra vita insieme”

Parlando della fidanzata Giulia Settembrini, Francesco Gabbani utilizza sempre parole dolci e ricche di stima e gratitudine. I due, infatti, stanno insieme ormai da diverso tempo e lei è la sua spalla sul lavoro ma non soltanto. “Siamo insieme da sette anni, e il fatto che lavoriamo insieme è la prova che la nostra unione funziona” ha dichiarato Francesco Gabbani a “Gente” prima che iniziasse il Festival di Sanremo 2025.

Secondo Gabbani, “averla incontrata è una delle fortune della mia vita”. Raccontando la loro vita insieme, Gabbani ha spiegato che vivono in un borgo vicino ad un monastero, circondati da piante di ulivo. Insieme i due amano apprezzare la natura e tutto ciò che di bello la vita ha dato loro. Giulia Settembrini e Francesco Gabbani si sono conosciuti a Pizzo Calabro, dove lei stava lavorando.

