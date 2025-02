Giulia Settembrini, fidanzata di Francesco Gabbani, è da ormai qualche anno al fianco del cantante, che l’ha definita “l’altra metà della mela”. Ma chi è la fidanzata di Gabbani? Si tratta di una giovane semplice e molto riservata che l’artista di Carrara ha conosciuto dopo aver rotto la stori con la sua ex storica, Dalila. Dopo un momento non semplice, nella vita di Francesco è arrivata proprio Giulia: dal momento in cui i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta, i due non si sono più lasciati.

A parlare della sua fidanzata era stato proprio lo stesso Francesco Gabbani che aveva spiegato a Radio Deejay: “Sono felicemente fidanzato. Si chiama Giulia, lei è di Saronno, io di Carrara, ma ci siamo conosciuti a Pizzo Calabro. Lei stava lavorando in ambito registico: ci siamo incontrati ed è il mio grande amore”. La conoscenza tra i due, dunque, è avvenuta in estate: proprio nella splendida Pizzo Calabro i due si sono incontrati per la prima volta e hanno deciso di proseguire insieme il percorso della vita. Fin dai primi istanti, infatti, hanno notato un’affinità importante che li ha portati a prendere la decisione di conoscersi meglio.

Giulia Settembrini, fidanzata di Francesco Gabbani: chi è?

Parlando del compagno Francesco Gabbani, Giulia Settembrini, la fidanzata del cantante, ha rivelato: “Quali sono i difetti di Francesco Gabbani? È un pochino, però un pochino, pignolo”. Nonostante questo, i due sono molto legati e uniti e i caratteri di entrambi si sono legati formando un mix che ha prodotto un amore importante. Non è chiaro quali siano i progetti futuri della fidanzata di Francesco Gabbani e del cantante che prenderà parte a Sanremo 2025: molto probabilmente i due si sentono già una famiglia insieme ma non sappiamo se vogliano o meno figli. Lo scopriremo solo vivendo!