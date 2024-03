Giulia Settembrini, fidanzata di Francesco Gabbani/ Il cantante: “E’ il mio più grande amore!”

Giulia Settembrini, chi è la fidanzata di Francesco Gabbani: il sodalizio sentimentale e professionale

Nel panorama musicale italiano, brilla da tempo la stella di Francesco Gabbani; da anni ogni canzone sfornata è letteralmente un tormentone, come dimostrato dalle sue numerose soddisfazioni conquistate soprattutto sul palco del Festival di Sanremo. Dalla vittoria nella categoria Nuove Proposte, al circuito big conquistato nel 2017 con “Occidentali’s Karma”. Da allora il suo percorso è stato tutto in discesa, volto a conquistare una fetta di appassionati sempre più larga.

Il Volo/ Come erano Piero, Ignazio e Gianluca e chi sono le loro fidanzate: solo uno di loro è single

Ma a quanto pare l’estremo musicale e artistico non sono le uniche armi di Francesco Gabbani. Forse se le sue canzoni raggiungo le vette più alte nelle principali classifiche di gradimento è anche merito della sua dolce metà, la fidanzata Giulia Settembrini. Più defilata dal punto di vista mediatico ma cruciale nella carriera del cantante.

Chi è Edoardo Sylos Labini/ Da Un posto al sole a Inimitabili su Rai3:"Rendere cultura pop accessibile"

Francesco Gabbani, l’aneddoto sul primo incontro con la fidanzata Giulia Settembrini

Stando alle notizie sul conto di Giulia Settembrini – fidanzata di Francesco Gabbani – il suo ruolo sarebbe quello di assistente del cantante per un sodalizio che dunque dal privato sfocia nel professionale. Il suo contributo sarebbe riferito in particolare al processo creativo ed è per questo che anche a lei va dato merito del grande successo conquistato dal cantante soprattutto negli ultimi 5 anni.

La liaison tra Francesco Gabbani e Giulia Settembrini è iniziata intorno al 2020 e, in una recente intervista per Radio Deejay, è stato proprio il cantante ad aggiungere qualche dettaglio in più. “Lei è di Saronno, io di Carrara, ma ci siamo conosciuti a Pizzo Calabro. Lei stava lavorando in ambito registico, ci siamo incontrati ed è il mio grande amore”. Al suo fianco durante la chiacchierata per l’emittente radiofonica c’era anche la fidanzata, che però è stata di poche parole; simpatica però la sua risposta quando le è stato chiesto di segnalare un difetto di Francesco Gabbani: “E’ un pochino, però un pochino, pignolo!”.

Giulia Violati, figlia Maria Grazia Cucinotta/ "Tu sei la nostra vita, la nostra felicità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA