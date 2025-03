Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Settembrini e Francesco Gabbani, il cantautore toscano reduce dalla sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo 2025. La fidanzata di Francesco Gabbani è una regista di professione e i due vivono una storia d’amore da circa cinque anni. Un amore tenuto a lungo nascosto da occhi indiscreti a conferma del carattere schivo e riservato del cantante che ha sempre preferito parlare poco della sua vita privata e sentimentale. Il primo incontro tra i due risale proprio al 2020 a Pizzo Calabro: i due si sono conosciuti per motivi di lavoro, visto che erano entrambi impegnati in un progetto. Una collaborazione che ha fatto scattare la scintilla, visto che proprio Gabbani ospite di Radio Deejay ha raccontato: “ci siamo conosciuti a Pizzo Calabro. Io facevo una serata, lei lavorava alla regia dell’evento”.

In quell’occasione il cantante non era solo, visto che al suo fianco c’era proprio la fidanzata Giulia Settembrini che ha rivelato il difetto del compagno: “è un pochino, ma proprio un pochino, pignolo”.

Francesco Gabbani e Giulia Settembrini: un amore a tempo di musica

A parte la pignoleria, Francesco Gabbani e Giulia Settembrini sono innamoratissimi anche se al momento non hanno ancora pensato a progetti importanti per il futuro. In realtà in diverse occasioni il cantautore toscano ha raccontato di desiderare una famiglia e dei figli, ma per adesso questo pensiero è ancora lontano. Sicuramente la storia con Giulia è diventata sempre più importante per il cantante che prima di conoscerla era stato legato per diverso tempo alla tatuatrice Dalila Iardella.

Ma chi è Giulia Settembrini, la fidanzata di Francesco Gabbani? Nata a Saronno, Giulia dopo aver conseguito la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano ha iniziato a lavorare come assistente nel mondo della regia. Al momento condivide con Gabbani non solo la sfera privata, visto che i due lavorano anche insieme: una unione a 360° visto che la Settembrini è spesso anche musa ispiratrice del cantante che proprio a lei ha dedicato la bellissima “Viceversa”, canzone seconda classificata a Sanremo 2021.