Giulia Sol è Alessandra Amoroso/ Video, Canterà “Immobile”? (Tale e quale show)

Giulia Sol è Alessandra Amoroso nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2020, il programma condotto da Carlo Conti il venerdì sera di Raiuno. Venerdì 16 ottobre 2020 torna l’appuntamento con il varietà campione d’ascolti del piccolo schermo che quest’anno festeggia 10 anni. Tra i protagonisti di questa fortissima edizione c’è anche la giovanissima Giulia Sol, giovane attrice teatrale e cantante italiana che puntata dopo puntata sta dimostrando tutto il suo grandissimo talento di artista. Dopo aver interpretato magistralmente Christina Aguilera, questa volta la Sol dovrà calarsi nei panni di una delle giovani cantanti italiani di maggior successo degli ultimi dieci anni. Parliamo di Alessandra Amoroso che, nata nel programma Amici di Maria De Filippi, ha letteralmente spiccato il volo diventando una realtà della musica italiana. Possibile che la Sol possa confrontarsi proprio con “Immobile”, il primo grande successo discografico di Alessandra Amoroso. Chissà che questa volta la cantante non possa sbaragliare la concorrenza e conquistare la vetta della classifica.

Giulia Sol imita Christina Aguilera e si classifica al terzo posto della classifica

Durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2020, Giulia Sol si è calata nei panni di una star mondiale del calibro di Christina Aguilera. Una vera e propria sfida per la giovanissima cantante che si è ritrovata a confrontarsi con la cantautrice americana, una delle voci più belle e potenti del panorama musicale mondiale. Prima di esibirsi la Sol ha più volte detto: “non sono una ballerina” al punto che lo stesso padrona di casa Carlo Conti l’ha ripresa dicendole: “mi pare di aver capito che… non sei una ballerina”. Pur non essendo una ballerina, la performance di Giulia è stata davvero straordinaria come sottolineato da tutta la giuria. Il primo a pronunciarsi è Vincenzo Salemme: “stavolta mi associo alla standing ovation, sei stata bravissima e la ricordi proprio. Avevi una padronanza internazionale, pazzesca. Veramente complimenti”. Anche Loretta Goggi “sei stata bravissima, uno show pazzesco. Poi hai fatto quella nota pazzesca che tu hai tenuto tantissimo. Chapeau Chapeau”, mentre Giorgio Panariello “è stata bravissima, mi ha colpito molto. Ti sei mossa pur non essendo una ballerina e soprattutto hai dato quella carica sessuale e sensuale che l’Aguilera aveva nel video”. Infine Luca Argentero, quarto giudice speciale della puntata, ha detto :” la differenza l’ha fatta il fatto che sembra che ti stai divertendo un sacco. E’ stato veramente divertente”. Un risultato davvero importante per Giulia che con 54 punti totali si classifica al terzo posto alle spalle di Barbara Cola e Pago.

Ecco il video di Giulia Sol che imita Christina Aguilera





