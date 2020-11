Giulia Sol è Anna Tatangelo/ La svolta sexy per la vittoria del torneo di Tale e quale show?

Giulia Sol è Anna Tatangelo a Tale e Quale Show 2020

Giulia Sol è Anna Tatangelo nella seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show 2020. La cantante e attrice originaria di Bergamo dovrà fare un enorme sforzo per lasciarsi andare ad un viaggio nell’anima della sexy e tenace cantante napoletana che questa sera dovrà portare sul palco sperando di lasciare la seconda parte della classifica scontrandosi con i big della sua edizione e delle scorse del programma di Carlo Conti. Il suo percorso non è stato dei più semplici sul palco di Tale e Quale Show 2020 ma siamo sicuri che Anna Tatangelo potrebbe segnare una rivincita per lei. Il fisico non è poi così diverso e il trucco potrebbe aiutarla a vestire i panni di quella che è diventata la bomba sexy della musica italiana dopo la fine del suo burrascoso rapporto con Gigi d’Alessio. E la voce? Nelle scorse settimane Giulia Sol ha compiuto sforzi ben maggiori dal punto di vista vocale e questo la rende tra i papabili vincitori di questa puntata anche se molto dipenderà dal brano scelto.

Giulia Sol ha fatto flop nei panni di Celine Dion?

Nella puntata scorsa, Giulia Sol ha portato sul palco Celine Dion sulle note di My heart will go on. Impressionante la somiglianza fisica e anche la voce, soprattutto nella parte bassa, ma cosa hanno detto di lei i giudici del programma? Loretta Goggi la trova eccezionale, con una vocalità impressionante ma era davvero poco somigliante soprattutto nelle note alti, ma nessuna critica a lei come interprete. Carlo Verdone l’ha trovata brava in un brano complicato e molto difficile ma l’ha apprezzata di più quando andava sulle note alte ‘quando spara forte è davvero potente e forte, il mio è giudizio positivo’ e poi scherza nei panni di Furio parlando di ‘erezione fantastica’. Giorgio Panariello sa bene quale è stato il trascorso di Giulia Sol e sicuramente questa è stata l’esibizione più intensa. Vincenzo Panariello l’ha trovata limpida sulle note alti e molto meno su quelle basse, parliamo comunque sempre di ottime esibizioni. Questa sera riuscirà a fare meglio?



