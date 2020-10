Giulia Sol è Christina Aguilera/ Dopo il successo ottenuto con Elodie, ci riprova e… (Tale e Quale Show)

Giulia Sol è Christina Aguilera a Tale e Quale Show 2020

Giulia Sol è Christina Aguilera nella nuova puntata di Tale e Quale Show. Carlo Conti continua a puntare molto sulla sua pupilla che potrebbe essere la vera rivelazione di quest’anno e il pubblico sembra seguirlo a ruota così come fanno Loretta Goggi e gli altri giudici di questa edizione. Ma siamo davvero sicuri che Giulia Sol riuscirà a portare sul palco la giusta interpretazione della mitica Christian Aguilera. Le due sembrano essere molto diverse sulla carta sia come genere che come timbro musicale ma sarà proprio questa la sfida per la bell’artista che continua a portare a casa ottimi voti e notorietà. L’interpretazione di questa sera segnerà una svolta nel suo percorso nel talent di Rai1? E quale sarà il brano che sarà chiamata a cantare? Toccherà ad una delle sue ballate o a qualcosa di più movimentato e magari sexy? Lo scopriremo solo questa sera seguendo Tale e Quale Show che sabato scorso ha portato sul palco Giulia Sol nei panni di Elodie chiudendo al sesto posto e con 47 punti. Ma cosa hanno detto di lei i giudizi sabato scorso?

Giulia Sol ha conquistato i giudici nei panni di Elodie

Giulia Sol si è calata nei panni di Elodie portando sul palco ‘Tutta colpa mia’ il brano che nel 2017 ha portato al Festival di Sanremo. Il look e le movenze sono davvero molto simili all’originale ma il trucco lascia un po’ a desiderare visto che guardandola non si pensa proprio ad Elodie. I primi complimenti per lei però arrivano da Vincenzo Salemme che, pur ammettendo di non essere un tecnico si complimenta con lei per la sua crescita e poi con i coach per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo perché nota davvero una crescita importante puntata dopo puntata ‘noto che stai imparando a controllare il timbro della voce, eri perfetta’. Lo stesso pensiero è quello di Loretta Goggi che non solo l’ha trovata molto brava ma ha sottolineato il fatto che in questo pezzo lo stile di Elodie non era preciso come nelle altre canzoni, era un brano un po’ sui generis, ha cantato bene portando sul palco anche quel ‘poco di Giusy Ferreri che c’è in lei’. D’accordo anche Giorgio Panariello che la trova molto simile fisicamente e convinto che le abbiano scelto una canzone davvero complicata tra quelle che potevano scegliere di Elodie. Riuscirà questa sera a fare ancora meglio di così?



