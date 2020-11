Giulia Sol è Liza Minnelli/ Sottovalutata in classifica, ma… (Tale e quale show)

Il classico carneade di cui nessuno sa nulla, ma che, puntualmente stupisce ed eccelle. E, nel caso di Giulia Sol, non si tratta certo della fortuna dei principianti. In primis, perché il talento soverchia sempre la sorte e, in seconda battuta, perché la ragazza principiante certo non è. Cantante di successo a teatro, nella prossima puntata di Tale e Quale Show (il programma che l’ha fatta conoscere al pubblico italiano) dovrà vestire i panni ingombranti di Liza Minnelli, anche se, a dirla tutta, dopo gli ostacoli affrontati fin qui, riuscendo anche a strappare la qualificazione nell’edizione 2020 della trasmissione per il torneo dei campioni, per Giulia non sarà che l’ennesima sfida da affrontare con il sorriso sulle labbra. Dopo il settimo posto della scorsa settimana nelle vesti di Anna Tatangelo, adesso Giulia Sol punta ad avvicinare quel podio che spesso le è sfuggito e su cui, probabilmente, avrebbe meritato di salire un po’ più spesso, togliendosi di pari passo alcune meritate soddisfazioni.

CHI È LIZA MINNELLI, LA CANTANTE CHE DOVRÀ INTERPRETARE GIULIA SOL

Alle nuove generazioni il suo nome probabilmente dirà poco, ma Liza Minnelli è un’autentica icona della recitazione e della musica internazionale: basterebbe già solo questa introduzione a chiarire il grado di difficoltà che si troverà di fronte Giulia Sol questa sera sul palco di Tale e Quale Show. La 74enne è figlia d’Arte, poiché nata dall’unione tra Judy Garland, star di Hollywood e cantante di successo, e il suo secondo marito, il celebre regista cinematografico Vincente Minnelli. La sua carriera è ricca di trionfi e di onorificenze e ripercorrerla integralmente richiederebbe probabilmente giorni interi. Tuttavia, per fornire un ipotetico “link” di collegamento ai più giovani, è d’uopo sottolineare che nel 1976 Liza Minnelli ottenne uno strepitoso successo sul grande schermo come romantica cantante di jazz, innamorata di un musicista scorbutico (interpretato da Robert De Niro), in “New York, New York” di Martin Scorsese. Proprio in questa pellicola interpretò l’indimenticabile singolo che diede il titolo al lungometraggio.

GIULIA SOL E IL TEATRO, UNA PASSIONE DI FAMIGLIA

Fra le protagoniste più sottovalutate, almeno in termini di classifica, di Tale e Quale Show, Giulia Sol ha la musica e il teatro radicati nelle vene. La 24enne (festeggerà il suo compleanno numero 25 il prossimo 15 dicembre) è letteralmente cresciuta a pane e sipario, grazie anche e soprattutto alla passione dei suoi genitori, con i quali spesso si recava a vedere dal vivo gli spettacoli. Il colpo di fulmine, però, si originò grazie alla rappresentazione di “Notre Dame de Paris”, che folgorò la giovane Sol e le fece intuire che quella sarebbe stata la sua strada. Così, dopo il liceo linguistico e l’annesso diploma, Giulia ha continuato a studiare presso l’accademia meneghina “Scuola di Musical”, che, con il tempo, le ha consentito di raggiungere livelli degni di nota, fino ad attirare l’attenzione di Carlo Conti e della Rai, approdando in prima serata su Rai Uno. Per quanto riguarda la sua vita privata, la ragazza è molto discreta e non si sa al momento se il suo cuore batta già per qualcuno: a giudicare dai suoi profili social non si direbbe…



