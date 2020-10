Giulia Sol: “Minacciata di morte”/ “Insulti per aver imitato Alessandra Amoroso”

Sono stati giorni inaspettatamente difficili per Giulia Sol. La cantante, tra i concorrenti di Tale e Quale show 2020, venerdì ha vestito i panni di Alessandra Amoroso portando sul palco dello show di Rai 1 la sua esibizione sulle note di “Karaoke” e “Mambo salentino”. Mai, però, si sarebbe aspettata quanto accaduto nelle ore successive. A raccontarlo è stato proprio Giulia in un lungo sfogo postato su Instagram attraverso delle storie. “Non è stato un weekend facile, per niente”, ha esordito la ragazza. “La mia esibizione è diventata virale. All’inizio, quando ho visto che è finita in una pagina di trash, l’ho presa sul ridere. – ha spiegato, per poi aggiungere – Il problema è quando ho cominciato a rivedere migliaia, di migliaia, di migliaia di minacce, offese, insulti.”

Giulia Sol: “Mi hanno augurato la morte”

Il lungo sfogo di Giulia Sol continua: “Delle persone mi hanno augurato la morte per aver fatto un’imitazione in un programma che è un gioco. – sottolinea la giovane cantante, che spiega – Ho deciso di fare queste storie perché ho mantenuto un silenzio stampa a riguardo perché non l’ho vissuta per niente bene.” Un odio, quello ricevuto da Giulia, ingiustificabile. La concorrente di Tale e Quale tiene perciò a ringraziare chi invece l’ha sostenuta: “È diventata molto molto pesante a una certa, però per fortuna per l’odio gratuito ricevuto, ho ricevuto anche altrettanti messaggi dolcissimi e di sostegno. Volevo ringraziare queste persone.”



