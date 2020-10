Giulia Sol/ Minacciata di morte sui social ma vincente a Tale e Quale Show

Giulia Sol al torneo di Tale e Quale Show 2020 dopo le minacce di morte per aver imitato Alessandra Amoroso

Giulia Sol si classifica quinta a Tale e Quale Show 2020 e ottiene un posto nel torneo in due puntate che prenderà il via oggi su Rai1. La cantante ha affrontato un percorso di alti e bassi nel programma finendo anche sulla graticola quando è arrivato il momento di esibirsi nei panni di Alessandra Amoroso. In quel frangente si è alzato un vero e proprio polverone che ha messo in crisi la giovane imitatrice di questa edizione visto che sono arrivate sui social anche delle vere e proprie minacce di morte. Dopo la sua esibizione sulle note di Mambro Salentino, Giulia Sol si è accorta che il suo video è finito in una pagina di trash ed è allora che le minacce, i commenti negativi e le brutte offese l’hanno travolta tanto da spingerla ad una sorta di silenzio stampa post puntata che è durato per tutto il fine settimana. A quel punto ha detto la sua sui social dicendosi davvero sconcertata di aver subito minacce di morte per via di una piccola imitazione in un programma e in un gioco televisivo. Dalla sua parte si è subito schierata Alessandra Amoroso mettendo tutti a tacere e ringraziando per il suo omaggio.

Giulia Sol non ha convinto nei panni di Irene Cara

Nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2020 di venerdì scorso, però, Giulia Sol ha portato un’artista completamente diversa da Alessandra Amoroso ovvero quella di Irene Cara che canta “What a feeling”. La sua voce è stata potente e precisa e i giudici hanno apprezzato ma non molto visto che ha chiuso l’edizione nei posti bassi della classifica. Loretta Goggi è convinta che si toglierà un sacco di soddisfazioni e si è complimentata con lei perché lo ha cantando ancora meglio della Cara. Giorgio Panariello l’ha trovata molto simile all’originale e si è unito alla Goggi nei complimenti e lo stesso ha fatto Vincenzo Salemme che è molto colpito da questo omaggio al mondo del musical. Quali sono gli artisti che la attendono in questo torneo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA