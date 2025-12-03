Giulia Soponariu rimprovera Domenico D'Alterio dopo l'ultimo ingresso di Valentina al Grande Fratello: "Io, al posto tuo, me ne sarei andato"

Non si arrestano le polemiche contro Domenico D’Alterio, sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello 2025. Dopo il confronto con Benedetta Stocchi, il gieffino è finito nel mirino dell’amica Giulia Soponariu, che ha accusato alcuni suoi atteggiamenti. In particolare, la ragazza si chiede come sia possibile che, di fronte alla sofferenza della donna che lui dice di amare – la fidanzata Valentina – e ad una frase in particolare che lei ha detto – “Mia madre ha mandato via me e mia figlia di casa” – lui non si sia mosso e, anzi, sia rimasto in Casa.

Grande Fratello, verità di Sonia Bruganelli: "Domenico e Benedetta non solo amici"/ "Donatella è un comodino"

“Se fosse venuta mia madre a dirmi ‘Tuo padre mi ha cacciata’ o qualsiasi cosa, io avrei detto: ‘Ma che stai dicendo? Ma me ne vado subito, vengo a darti una mano!’. È questo ciò che dico, Io avrei fatto così”, ha tuonato Giulia, mettendo dunque in dubbio il sentimento di Domenico per Valentina: “Ma la ami o no?”.

Bacio censurato al Grande Fratello? Ecco chi sono gieffini e perché regia ha tagliato tutto/ "Scoppiato caos"

Giulia Soponariu rimprovera Domenico al Grande Fratello ma lui non ci sta: “Merito di arrivare fino alla fine”

“Certo che la amo”, ha replicato Domenico, spiegando che “a me dispiace tutto quello che è successo o pensi mi faccia stare bene? Che devo fare? I problemi già c’erano, quando ho deciso di partecipare di questo programma già sapevamo che qualcosa sarebbe successo, l’abbiamo messo in contro entrambi.”. Pur ribadendo il sentimento che prova per Valentina, il gieffino ha tenuto a sottolineare di sentire, ad oggi, di avere diritto a portare a termine questa esperienza, per la quale ha tanto combattuto: “Ci ho messo anni a partecipare a un programma del genere poi devo uscire? Che poi cosa risolvo in 10 giorni? Cosa cambia? – ha detto a Giulia, per poi concludere – E se fossi anche un finalista? Meriterei anche io una gioia, nel bene e nel male, sono stato un protagonista di questo programma”.