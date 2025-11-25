Giulia Soponariu attacca Omer Elomari al Grande Fratello: "Mi irriti il sistema nervoso!" Durissimo sfogo nella notte dopo la nomination

Subito dopo la puntata andata in onda ieri c’è stato un violento scontro nella notte tra Giulia Soponariu e Omer Elomari al Grande Fratello. La 19enne, che ieri è stata eletta prima finalista, ieri ha nominato il giovane siriano e in seguito ha spiegato meglio il perché l’ha nominato e il confronto è durato anche dopo la diretta. A questo punto però i toni si sono alzati e c’è stato un violento scontro tra Giulia e Omer.

Giulia ha accusato Omer dicendo che non le piace il modo in cui si comporta con lei e, più in generale, il suo atteggiamento quando si relaziona con gli altri. Inoltre, sottolinea come ciò che lui recrimina a Simone — ovvero il fatto di non ascoltare gli altri e parlare sopra — sia a suo avviso un tratto ancora più evidente proprio in Omer. Insomma lo ha accusato di essere incoerente e di avere atteggiamenti che non gli piacciono. Ed infine è sbottata: “Omer non mi piace il tuo atteggiamento, mi irriti proprio, mi irriti il sistema nervoso.”



Omer Elomari e Giulia Soponariu ai ferri corti? Durissima lite al GF

Giulia Soponariu contro Omer Elomari è un fiume piena. Lo ha accusa di essere incoerente e di avere atteggiamenti che non gli piacciono e poi lo invita anche a essere più coerente: “Non dire che sono falsa e poi vieni ad abbracciarmi…Non voglio il tuo abbraccio” Da parte sua Omer non ha replicato dicendole che vedendola così agitata preferisce farla sfogare e poi darle una risposta. A stemperare gli animi ci ha pesato Simone De Bianchi che ha provato a sdrammatizzare con una battuta ma dopo il confronto la questione resta irrisolta e non c’è stato nessun chiarimento tra i due. Amicizia finita per Giulia ed Omer al Grande Fratello?