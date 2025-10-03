Giulia Soponariu, dopo gli scivoloni degli scorsi giorni, cita Giorgia Meloni e gli autori del Grande fratello la richiamano subito.

Giulia Soponariu è tra le protagoniste indiscusse di questi primi giorni del Grande fratello di Simona Ventura. La modella 19enne ha già pronunciato diverse frasi che hanno scatenato la polemica sul web al punto che in tanti credono che, nel corso della seconda puntata, potrebbe ricevere un provvedimento disciplinare. Dopo aver scatenato la polemica spiegando che la foto sul microfono non le piace “perché sembro una down“, mentre scherzava con Grazia Kendi, Giulia è ricaduta nello stesso errore.

Giulia Soponariu in lacrime al Grande Fratello 2025:"Mi manca la famiglia"/ La dura confessione

“Scusami, ma sono una down“ – ha detto Giulia che è stata immediatamente ripresa da Grazia – “No tesoro, ricordati cosa ti ho detto, non usare quella parola in quel modo“. Giulia, così, si è scusata: “No vabbè scusatemi, oddio. Sono proprio idiota, ora gli autori mi diranno ‘Giulia vieni in confessionale’. Sì ora mi chiameranno, tanto ora non so più cosa aspettarmi. Ma perché non penso mai quando parlo?“.

"Giulio Carotenuto rischia eliminazione": previsione choc al Grande Fratello/ Simone allarma: cos'è successo

Giulia Soponariu e la citazione di Giorgia Meloni al Grande fratello

Giulia Soponariu ha fatto discutere anche per una frase detta a Giulio Carotenuto: “Hai un certificato medico che ti permette di tenere gli occhiali da sole in casa? Non ci credo! Vabbè tu sei napoletano, avrai di sicuro un certificato falso“. Ieri sera, poi, la modella 19enne, come riporta Biccy, si è scatenata a cena cominciando a cantare la canzone creata da MEM & J sul discorso che Giorgia Meloni ha tenuto durante la manifestazione del centro destra in piazza San Giovanni a Roma il 19 ottobre 2019 le cui parole sono diventate virali: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana“.

"Un concorrente vuole abbandonare il Grande Fratello, finirà peggio dell'Isola"/ Il retroscena bomba

“Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre“, ha cominciato a canticchiare Giulia che è stata immediatamente ripresa da Grazia che l’ha invitata a smetterla. Poco dopo, gli autori hanno immediatamente richiamato la ragazza in confessionale.