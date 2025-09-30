Giulia Soponariu ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, la gieffina ha rivelato di essere stata rapita da piccola.

È andata in onda ieri su Canale 5 la prima puntata del Grande Fratello condotta da Simona Ventura, tra i concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa c’è anche Giulia Soponariu. Lei è la più giovane della casa più spiata d’Italia, nella clip di presentazione ha fatto sapere che ad ottobre compirà 20 anni e studia Economia e Statistica all’Università di Torino. Parlando della sua sfera personale ha detto che la sua è una famiglia molto numerosa, ha cinque fratelli e con tutti loro ha un bellissimo rapporto.

Oltre ad essere una studentessa all’età di 14 anni Giulia Soponariu ha iniziato a fare anche la modella, era già alta un metro e 75 in quel periodo e adesso la sua altezza è di un metro e 83. La gieffina ha fatto sapere di avere un carattere molto estroverso, spesso gioca, balla e scherza perché ama far ridere gli altri. I suoi fratelli sono convinti che sarà una ‘cringiona’ nella casa del Grande Fratello e lei con la sua ironia ha ammesso di essere davvero cringe. Durante il suo percorso si farà conoscere meglio, un suo segreto però è già venuto a galla.

La confessione di Giulia Soponariu lascia senza parole: cosa ha detto al Grande Fratello

A quanto pare in passato la gieffina ha vissuto un momento molto delicato, gli autori potrebbero averla scelta proprio per questa storia. Lei ieri sera poco dopo essere entrata nella casa più spiata dagli italiani si è lasciata sfuggire una scioccante rivelazione durante una chiacchierata con i suoi compagni di avventura.

Agli altri gieffini ha raccontato di essere la terza di sei fratelli, i suoi genitori sono della Romania ma si sono trasferiti in Italia vent’anni fa. Ad un certo punto ha detto: “Sono anche stata rapita, si sono stata rapita da piccola. No, non in Romania, qui in Italia“. Giulia Soponariu è certa che questa cosa uscirà durante il suo percorso al Grande Fratello, pensa che faranno delle clip, al momento però non si è lasciata sfuggire altri dettagli sulla vicenda.

