Giulia Soponariu e la mancanza dei genitori: "Siamo molto legati, aspettiamo la domenica per stare insieme"

Momento di emozione e riconoscenza per la bella italo-rumena Giulia Soponariu, che continua a catturare l’interesse del pubblico e dei maschi nella casa del Grande Fratello. La ragazza nelle scorse ore si è intrattenuta con Donatella in giardino, parlando del suo legame con la famiglia e più nel dettaglio con i genitori, ai quali è sempre stata molto legata. Sono sempre stata accanto ai miei, li ringrazio di tutto”.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano!/ L’annuncio inaspettato: “Mi sta salendo l’ansia”

Giulia Saponariu ha confessato di avere una famiglia molto unita e con un legame particolarmente stretto da sempre, come testimoniano anche i tanti scatti presenti sul suo profilo Instagram a riguardo: “Aspettiamo tutti la domenica per stare insieme a mio padre, mangiare uniti, è così bello” le parole della giovane gieffina che proprio all’interno della casa del Grande Fratello ha compiuto vent’anni, un traguardo speciale che non ha avuto la fortuna di trascorrere con i genitori dopo aver celebrato tutti i compleanni in loro compagnia.

Delitto di Garlasco/ Alberto Marchesi: “Memoriale Stefanescu? Ecco perchè lo ha scritto”

Grande Fratello, Giulia Soponariu e l’assenza dei genitori

Già nei giorni scorsi la ragazza cresciuta a Torino ha raccontato ai suoi compagni del Grande Fratello la centralità della famiglia. Un vuoto rimasto incolmato in queste settimane, ma allo stesso tempo è una prova di forza per la bella Giulia Soponariu che non ha nascosto in ogni caso la mancanza dei suoi cari:

“Mi mancano i miei genitori, la mia famiglia”. La giovane concorrente del reality condotto da Simona Ventura si è soffermata anche sul rapporto speciale con i fratelli; terza di sei figli, ha vissuto condividendo ogni esperienza di vita con loro e ovviamente tutto ciò ha contribuito a forgiare il legame.

Pierpaolo Spollon: “I miei figli? Mi sento terribilmente in colpa”/ “Non sono un buon papà, ma sto imparando”