Giulia Soponariu protagonista delle prime ore nella casa del Grande Fratello: le sue parole scatenano la bufera sul web.

Giulia Soponariu è sicuramente una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura. In poche ore, infatti, la modella 19enne ha scatenato la polemica pronunciando una frase che potrebbe costarle la squalifica. Durante le prime ore di permanenza nella casa, Giulia si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vita raccontando, in particolare, un episodio che, ancora oggi, non ha superato. Giulia, in particolare, ha ricordato un’ex compagna di scuola che la accusava di saltare le lezioni per andare a fare shopping a Milano.

Matteo Azzali minaccia di abbandonare il Grande Fratello 2025: "Me ne vado"/ Cos'è successo nella notte

Un’accusa che la modella non ha ancora digerito sottolineando di aver saltato le lezioni non per passeggiare per le strade di Milano ma per andare a fare i casting che, oggi, l’hanno portata nella casa più famosa d’Italia. Durante il racconto, però, Giulia si è lasciata andare ad una frase che ha scatenato la polemica sul web.

Simone De Bianchi e la separazione dei genitori al Grande Fratello/ "Papà lo sento poco, con mamma..."

Giulia Soponariu, la confessione sul passato al Grande Fratello scatena la polemica

“Anche a scuola c’erano delle ragazze che sparlavano di me. C’era chi diceva che saltavo le interrogazioni perché andavo a fare le passeggiate in centro a Milano. Io a fare le passeggiatine per Milano? Ma quando mai?! Andavo a fare casting su casting. Io me la ricordo ancora questa ragazza che diceva queste cose, e pensavo ‘oddio ora questa la meno, la meno, questa qui…‘”.

Con queste parole, Giulia ha ricordato il suo rapporto con una compagna di classe e il video del momento è stato immediatamente pubblicato sui social scatenando la reazione del web. Ad essere condannata, in particolare, è stata la frase “la meno”.

Grande Fratello, Matteo: "Vorrei un figlio, ma ho paura sia troppo tardi"/ "Non ho trovato la persona giusta"