Giulia Soponariu in lacrime al Grande Fratello a poche ore dal compleanno: "Sono uscita dalla mia comfort zone"

Momenti di commozione nella casa del Grande Fratello per Giulia Soponariu, la concorrente è scoppiata in lacrime nel programma di Canale Cinque nelle ultime ore, ripensando alla sua scelta di partecipare alla trasmissione. E proprio ora che si appresta a compiere i suoi 20 anni nella casa del Grande Fratello, la ragazza è stata colta da una botta di malinconia mista a tristezza, ripensando anche alla sua decisione di allontanarsi da casa e dai genitori. Per Giulia Saponariu è tempo di riflessioni, visto che la ragazza ha sottolineato la sua volontà di crescere, accompagnata da Grazia, che si è espressa dando qualche consiglio alla giovane.

“Tu stai facendo vent’anni dentro la Casa del Grande Fratello” continua la donna e rassicura l’amica sul fatto che riceverà di certo gli auguri da parte della sua famiglia in queste ore. Non mancheranno sicuramente gli auguri per la ragazza, che nel frattempo si gode questa famiglia provvisoria, pronta a festeggiare tutta insieme nella casa del Grande Fratello il compleanno di Giulia Soponariu.

Giulia Soponariu confessa al Grande Fratello: “Sono uscita dalla comfort zone”

Per la più giovane delle concorrenti di questo Grande Fratello è tempo di godersi l’esperienza nel programma di Canale Cinque. Giulia Soponariu ha ammesso “di essere uscita dalla comfort zone” accettando di mettersi in mostra nel programma Mediaset.

E non sono mancate le lacrime però ripensando a quella famiglia che l’ha sempre coccolata e fatta crescere nell’amore, ora che si appresta ad arrivare il giorno del compleanno, per Giulia Soponariu è tempo di godersi questo percorso al Grande Fratello cercando di concentrarsi sul presente. Intanto nella casa più spiata d’Italia i vari gieffini si stanno chiudendo a cerchio per celebrare

