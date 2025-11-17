Malore Giulia Soponariu, è il terzo in una settimana al Grande Fratello 2025: la 19enne è svenuta durante una prova settimanale.

Non c’è pace per Giulia Soponariu al Grande Fratello 2025, altro malore e apprensione in crescita per la concorrente più giovane di questa edizione. Ora anche sui social inizia a sollevarsi un vero e proprio polverone; interrogativi sulle condizioni di salute della ragazza considerato che questo nuovo malessere è esattamente il terzo nel giro di pochi giorni.

Bianca Balti al Grande Fratello Vip? Lei nega e lancia una frecciatina a Signorini/ "Falsa notizia per hype"

Giulia Soponariu è svenuta durante la prova settimanale, terzo malore al Grande Fratello 2025 e, stando a quanto riporta Lollo Magazine, è stato necessario nuovamente l’intervento dei sanitari per comprendere la realtà delle sue attuali condizioni di salute. Come anticipato, il web si interroga con forte apprensione a proposito delle sue condizioni ed effettivamente non può essere considerato normale, data la giovane età, una frequenza così ravvicinata tra un malore e l’altro.

Grande Fratello, Domenico D'Alterio annuncia: "Con Valentina non è finita"/ Ritorno di fiamma in arrivo?

Giulia Soponariu, le condizioni di salute preoccupano: dopo l’ennesimo malore il web chiede il ritiro dal Grande Fratello 2025

Il video del malore di Giulia Soponariu è immediatamente diventato virale sui social; questa volta, non per questioni di mero interesse sulle dinamiche del programma. A preoccupare sono le condizioni di salute della 19enne al Grande Fratello 2025 e la perplessità rispetto alla mancanza di un provvedimento per la sua tutela nonostante sia la terza volta che perde i sensi a causa di un improvviso malessere. Stando a quanto riporta Lollo Magazine, i controlli medici non avrebbero evidenziato la necessità di un ritiro immediato ma dal web la situazione alimenta scetticismo e apprensione. “Qualcuno deve intervenire”, scrivono sui social, e ancora: “Deve andare a casa per riprendersi”.

Grande Fratello 2025, chi verrà eliminato nella nona puntata?/ 6 gieffini a rischio, cosa dicono i sondaggi

Dopo il malore di Giulia Soponariu – il terzo in una settimana – attira l’attenzione anche il parere discordante di una parte del web che, a dispetto della situazione preoccupante, tifa per le e per la sua permanenza al Grande Fratello 2025. Dai suoi canali di supporto sarebbe infatti apparso l’appello: “E’ determinata e continua a credere nel suo sogno. Votate per farla restare nella Casa”. Ma la permanenza nel reality sarebbe davvero la scelta giusta? Al di là dei pareri medici, la giovane sembra particolarmente provata sia fisicamente che emotivamente e qualcuno inneggia ad un possibile ritiro momentaneo almeno per evitare che situazioni simili – come il malore durante la prova – accadano nuovamente.