Giulia Stabile a Tu sì que vales 2021/ Piovono critiche, Maurizio Costanzo la difende

Giulia Stabile è l’ultima stella creata da Maria De Filippi. La ballerina ha vinto l’ultima edizione di Amici e, per lei, sta per cominciare un periodo magico. La fidanzata di Sangiovanni, infatti, dovrebbe tornare nella scuola di Amici per fare parte della squadra dei professionisti e dovrebbe far parte della nuova edizione di Tu sì que vales 2021. Nonostante il ritorno al timone del talent show di Belen Rodriguez, infatti, Giulia Stabile dovrebbe far parte del cast con un ruolo tutto suo. Per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma i rumors e le indiscrezioni sulla presenza della ballerina nel talent show del sabato sera di canale 5 hanno scatenato la reazione del pubblico. C’è, infatti, chi considera la Stabile ancora troppo giovane per far parte di un programma così importante. A spegnere, tuttavia, tutte le polemiche e le critiche è Maurizio Costanzo.

Giulia Stabile resta a Tu sì que vales 2021/ Il ruolo dopo il ritorno di Belen

Maurizio Costanzo difende Giulia Stabile

Una lettrice della posta di Maurizio Costanzo, su Nuovo Tv, ha criticato la scelta di puntare su Giulia Stabile anche per Tu sì que vales 2021. “Non è ancora chiaro con quale ruolo Giulia sarà a Tu si que vales. Ma trovo che abbia le carte in regola per farne parte”, ha scritto la lettrice che ha poi aggiunto – “Non è troppo giovane e inesperta per questa rapida scalata al successo?”. Maurizio Costanzo ha difeso la giovane ballerina e la scelta di offrirle un ruolo nel talent show del sabato sera di canale 5. “Un talent show come quello di Maria De Filippi nasce per essere proprio un trampolino di lancio”, è stata la risposta del marito di Maria De Filippi che, come sempre, punta sui giovani all’interno delle sue trasmissioni di successo.

LEGGI ANCHE:

GIULIA STABILE, FIDANZATA SANGIOVANNI/ "Con lui mi manca l'aria, mi lascio andare"Sangiovanni e Giulia Stabile "uniti dal bullismo subito"/ Roberto Alessi: "Insieme…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA