Finalmente il sogno di Giulia Stabile ad Amici 2020 sta per realizzarsi. La bella ballerina si è messa in mostra in queste settimane per la sua voglia di fare e la sua energia ma anche perchè riesce a muoversi molto bene almeno per quello che è l’ambito della sua maestra, Veronica Peparini. Sabato scorso la ballerina ha convinto tutti ed è rimasta nella scuola ed è per questo che questa volta ha voluto osare chiedendo ai suoi maestri di preparare una coreografia che fosse femminile con tanto di sedia, sguardi sensuali e ammiccanti. Le risate non sono mancate soprattutto quando Giulia veniva invitata a tenere posizioni da donna anche da ferma e lei non riusciva a svolgere il suo compito a pieno, ma cosa ne sarà adesso di lei?

Giulia Stabile ad Amici 2020 balla con e per Sebastian Melo e Maria de Filippi la incastra…

Nei giorni scorsi Giulia Stabile ad Amici 2020 ha avuto modo di sfogarsi un po’ in sala per via di quello che sente e che prova adesso ad Amici e confidando di essere un po’ timida e molto condizionata dai pensieri e i giudizi degli altri ecco perché non riesce a provare questa coreografia in casetta davanti ai compagni, per non sentirsi ridicola. Lo stesso è successo negli anni passati quando la trovavano un po’ pazza ed esagerata per via della sua voglia di ridere sempre ma adesso qui si sente finalmente più libera e vuol far venire fuori un’altra parte di sè. Ci riuscirà davvero sul palco? Le anticipazioni rivelano che proprio Giulia è la prima ballerina che si esibirà oggi e che Sebastian, il ballerino ed ex di Amici per il quale ha perso la testa, sarà lì a guardarla. Come se non bastasse, Maria de Filippi manda in onda alcuni video che ritraggono Giulia alle prese con alcune confidenze con i suoi compagni proprio sul ballerino perché convinta che i microfoni fossero spenti. Inutile dire che a quel punto ormai le sue risate e la sua timidezza saranno alle stelle. Non mancheranno le risate visto che Sebastian potrà ascoltare le sue confidenze e poi avrà modo di esibirsi sul palco davanti a lei. Siete pronti per un inizio puntata Giulia-centrico?



